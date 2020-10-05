فاز نخست شبکه هوشمند مدارس دانا افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات امروز در مراسم افتتاح فاز نخست شبکه هوشمند مدارس دانا که به صورت ویدیو کنفرانس از دورترین مدرسه در کنارک سیستان بلوچستان و با حضور رئیس جمهور برگزار شد، گفت: آماده هستیم پروژه اتصال ۷۶ هزار و ۲۰۰ مدرسه را به شبکه اختصاصی مدارس یا همان شبکه دانا آغاز کنیم.

وی با بیان اینکه این پروژه با تاکید رئیس جمهور در چهار ماه گذشته و با سرعت آغاز به کار کرد، گفت: برای اجرای این پروژه ۱۸۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.

ناظمی با بیان اینکه در این پروژه تولیدکنندگان داخلی در سه شیفت فعالیت کرده اند، گفت: این شبکه هوشمند همه اپراتورها را پوشش می دهد و به واسطه آن ۹۴ درصد مدارس به شبکه متصل می شود.

وی افزود: شبکه هوشمند مدارس دانا زیرساختی پایدار است که خدمات و محتوای مناسبی ارائه می کند.

ناظمی با بیان اینکه چندین پلتفرم در این شبکه هوشمند وجود دارد، گفت: پلتفرم هایی با عنوان دانا پلاس به عنوان برگزاری کلاس های مجازی، پلتفرم لایو بوک برای اشتراک گذاری کتب درسی به صورت رایگان برای روستاییان در کنار این شبکه افتتاح می شود.

وی افزود: همچنین پلتفرمی برای اتصال دانش آموزان به تولیدکنندگان محتوای آموزشی در کنار این شبکه افتتاح می شود. دو پلتفرم برای ارائه کتاب های فوق برنامه به صورت الکترونیکی و رایگان و سامانه ای برای معرفی پلتفرم های مختلف برای دانش آموزان در کنار این شبکه افتتاح می شود.