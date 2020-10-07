راه اندازی دادگاه قضائی در دو بخش خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی ظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری خراسان جنوبی که با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد، اظهارکرد: استان خراسان جنوبی در حال حاضر دارای ۱۵ حوزه قضایی است و در تمام شهرستان‌های این استان سیستم دادسرا و سیستم دادگاه مستقر است.

وی ادامه داد: علاوه بر ۱۱ شهرستان در چهار بخش استان هم چارت تشکیلاتی گرفتیم و مشغول ارائه خدمات قضایی به مردم عزیز استان هستیم.

وی ابیان کرد: در یک سال اخیر که بنده توفیق داشتم خدمتگزار مردم ولایتمدار این خطه از کشور اسلامی باشم تا کنون دو دادگاه بخش در استان راه اندازی کردیم تا مردم خدمات بهتری را از دستگاه قضایی دریافت کنند.

وی با تاکید بر اینکه در راستای اجرای سیاستهای ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر اینکه باید طوری اقدام و عمل کنیم که مردم برای دریافت خدمات قضایی و اجرای عدالت کمترین هزینه را پرداخت کنند، گفت: در محروم ترین بخش های استان دادگاه قضایی را راه اندازی کرده ایم.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی ادامه داد: دادگاه بخشی در حوزه شهرستان طبس و در شهرستان سربیشه فعال شد تا مردم این دو منطقه برای دسترسی و دریافت خدمات قضایی متحمل رفت و آمدها و مخاطراتی که وجود دارد و هزینه‌های زیاد نشوند.

وی تصریح کرد: خراسان جنوبی مردم بسیار قدرشناس، مومن، متعهد و ولایتمدار دارد که این ایجاب می کند تا مدیران خدمات خوب و بهتری به مردم ارائه کنند.

وی با بیان اینکه هماهنگی بسیار خوبی در مجموعه دستگاه های اجرایی استان نیز وجود دارد و بین دستگاه اجرایی با دستگاه قضایی، ضابطین با نیروهای محترم نظامی و انتظامی و اعضای شورای تامین همدلی، همفکری، هماهنگی و وحدت و اتحاد بسیار فراوان وجود دارد، گفت: این همدلی و همفکری باعث شده است که همه مسئولان بتوانند خدمات خودشان را به بهترین نحو ارائه کنند.