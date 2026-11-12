به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس روی میز، درخشش تحسین‌برانگیز الینا رحیمی، ملی‌پوش تنیس روی میز ایران در رقابت‌های پینگ پنگ کانتندر استانبول، بازتاب ویژه‌ای در رسانه رسمی فدراسیون جهانی این رشته (WTT) داشته است؛ به‌طوری‌که این سایت با انتشار گزارشی اختصاصی در صفحه نخست بخش اخبار خود، به تمجید از عملکرد تاریخی نماینده کشورمان پرداخت.

سایت WTT در گزارشی با عنوان «الینا رحیمی؛ نخستین بانوی ایرانی که به جدول اصلی مسابقات کانتندر WTT راه یافت» ضمن برجسته کردن دستاورد ارزشمند این ملی‌پوش ۲۱ ساله، صعود این بازیکن به جمع ۳۲ بازیکن برتر رقابت‌های انفرادی زنان را اتفاقی تاریخی برای تنیس روی میز ایران توصیف کرد.

رحیمی که با رنکینگ ۶۵۰ جهان در مرحله مقدماتی حضور داشت، در مسیری دشوار و در شرایطی که از نظر رنکینگ در زمره بازیکنان کم‌رتبه‌تر جدول مقدماتی قرار می‌گرفت، موفق شد با عبور از سه حریف خود، جواز حضور در جدول اصلی را کسب کند.

نماینده شایسته کشورمان ابتدا کاتارینا استرازار از اسلوونی را با نتیجه ۳ بر یک شکست داد و در ادامه در نمایشی فوق‌العاده فیلیپا برگاند، بازیکن صاحب‌نام سوئدی و سید ششم مسابقات با رنکینگ ۱۲۲ جهان را با نتیجه ۳ بر صفر از پیش رو برداشت. رحیمی در سومین دیدار نیز والریا کوتسیور را با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب کرد تا صعودی ارزشمند و تاریخی را به نام خود ثبت کند.

اهمیت این دستاورد زمانی بیشتر مشخص می‌شود که WTT تأکید کرده است الینا رحیمی نخستین بانوی ایرانی است که از طریق رقابت‌های انتخابی به جدول اصلی مسابقات کانتندر راه پیدا می‌کند و پس از ندا شهسواری، دومین بانوی ایرانی محسوب می‌شود که حضور در جمع ۳۲ بازیکن برتر یک رویداد از سری مسابقات WTT را تجربه می‌کند؛ افتخاری که جایگاه ویژه‌ای در تاریخ تنیس روی میز زنان ایران دارد.

سایت WTT همچنین در گزارش خود به فرصت ارزشمند رحیمی برای رویارویی با برترین‌های جهان اشاره کرده و حریف او در جدول اصلی را جو چون‌هوی، بازیکن مطرح کره جنوبی و نفر هفدهم رنکینگ جهانی معرفی کرده است.

انتشار این گزارش در صفحه نخست اخبار وب‌سایت رسمی WTT و توجه ویژه رسانه جهانی تنیس روی میز به عملکرد ملی‌پوش جوان ایران، نشان‌دهنده اهمیت این موفقیت و بازتاب بین‌المللی درخشش بانوی آینده‌دار پینگ‌پنگ ایران است.