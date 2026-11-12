به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اصغر کلایی، شامگاه پنجشنبه در اجتماع شبانه مردم سنندج، در سخنانی با اشاره به آیه ۳۰ سوره فصلت «إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا» اظهار کرد: بسیاری از افراد در دنیا ادعای دینداری، همراهی با پیامبر و اهل‌بیت(ع) و دفاع از ارزش‌های دینی را دارند، اما معیار واقعی صداقت در این ادعاها، استقامت و ایستادگی در میدان عمل است.

وی با بیان اینکه شهدا تنها به گفتن «پروردگار ما خداست» بسنده نکردند، افزود: آنان تا آخرین لحظه پای اعتقاد و باور خود ایستادند و در سخت‌ترین شرایط نیز از مسیر حق عقب‌نشینی نکردند. تاریخ کربلا نیز نشان می‌دهد که بسیاری در ابتدا ادعای همراهی با امام حسین(ع) داشتند، اما هنگامی که پای استقامت به میان آمد، از همراهی با ایشان بازماندند.

کلایی با اشاره به رشادت رزمندگان در دوران دفاع مقدس و محاصره نیروهای ایرانی در عملیات والفجر مقدماتی و کانال کمیل گفت: رزمندگان نوجوان در شرایطی که از هر طرف در محاصره دشمن قرار گرفته بودند و با کمبود آب و غذا دست‌وپنجه نرم می‌کردند، تا آخرین لحظه ایستادگی کردند و حتی در واپسین لحظات، پیام وفاداری خود به امام را مخابره کردند.

کردستان نماد همبستگی و ایستادگی مردم

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به پیشینه مقاومت مردم کردستان عنوان کرد: در این استان، زنان و مردان، شیعه و اهل سنت، دوشادوش یکدیگر در برابر دشمن ایستادگی کردند و در دوران دفاع مقدس، با وجود محاصره برخی مناطق و محرومیت از امکانات اولیه، تسلیم دشمن نشدند.

وی همچنین با اشاره به دفاع از حرم حضرت زینب(س) در سوریه، نقش نیروهای اهل سنت در مقابله با گروه تروریستی داعش را یادآور شد و تأکید کرد: دشمن همواره تلاش کرده است با ایجاد اختلاف میان مذاهب اسلامی، وحدت و همبستگی مردم را تضعیف کند، اما روحیه مقاومت و ایستادگی مانع تحقق این هدف شده است.

کلایی با روایت خاطراتی از شهدای مدافع حرم، از جمله شهید علیرضا اسماعیلی، اظهار کرد: این شهدا در سخت‌ترین شرایط و حتی زمانی که در اسارت دشمن قرار گرفتند، حاضر نشدند از باورهای دینی و اعتقادات خود دست بکشند و با پایداری خود نشان دادند که استقامت هزینه دارد، اما حفظ ایمان و عزت ارزش ایستادگی را دارد.

وی با اشاره به حضور مردم در اجتماعات و میدان‌های مختلف، تصریح کرد: استقامت تنها در میدان جنگ معنا پیدا نمی‌کند؛ گاهی باید برای حفظ اعتقادات، حجاب، نماز و ارزش‌های دینی در برابر تمسخر و فشارها ایستادگی کرد و از باورهای خود عقب ننشست.

ایستادگی ملت ایران، محاسبات دشمن را ناکام می‌گذارد

استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه دشمن در محاسبات خود روحیه مقاومت مردم ایران را نادیده گرفته است، گفت: حتی اگر فرماندهان و زیرساخت‌های نظامی هدف حمله قرار بگیرند، تا زمانی که مردم با ایمان و اراده پای کار باشند، دشمن به اهداف خود نخواهد رسید.

کلایی در پایان با تأکید بر ضرورت عهد و پیمان با شهدا برای ادامه مسیر آنان خاطرنشان کرد: شهدا ثابت کردند که برای دفاع از دین، انقلاب، اهل‌بیت(ع) و سرزمین ایران باید اهل عمل و استقامت بود؛ چراکه ایمان واقعی در ایستادگی و پایبندی به عهد و پیمان با خداوند آشکار می‌شود.