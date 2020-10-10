معاون جدید سیما: تلویزیون نخ تسبیح سلایق مختلف باشد/تحول در محتوا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، آئین تکریم و معارفه معاون سابق و جدید سیما امروز ۱۹ مهرماه با حضور حجت الاسلام موسوی مقدم قائم مقام رئیس رسانه ملی، جمعی از مدیران کل، مدیران شبکه‌ها و مدیران این معاونت سیما در ساختمان سیما برگزار شد.

حجت الاسلام موسوی مقدم در ابتدای این مراسم از فرصت خدمتگزاری به عنوان یکی از نعمت‌های الهی یاد و تأکید کرد: در جهان‌بینی دینی ما مسئولیت‌ها و عناوین به خودی خود اعتبار ندارند، مگر اینکه با استفاده از این نعمت خدمتی ارائه شود و فرد بتواند در مسیر مسئولیتی که در اختیارش گذاشته شده گامی بردارد.

وی به خدمات دوران مسئولیت میرباقری در معاونت سیما اشاره کرد و گفت: دوره‌ای که ایشان این مسئولیت را پذیرفت، دوره‌ای سخت و پیچیده بود که انصافاً به خوبی از پس این مسئولیت بر آمد و امروز آن را به شاه آبادی سپرد.

وی سپس به نمایندگی از ریاست سازمان از زحمات مرتضی میرباقری در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد و به شاه آبادی، معاون جدید این معاونت خوش‌آمد گفت.

تلویزیون نیازمند تحولی جدی در حوزه محتوا است

حمید شاه آبادی نیز در این مراسم با بیان اینکه دوره مسئولیت میرباقری دوره پر فراز و نشیبی بود که بدون هدایت و مدیریت راهبردی وی، توفیقات رسانه ملی در آن امکان‌پذیر نبود، ابراز امیدواری کرد در دوره جدید، کارهای خوبی که در این مدت آغاز شده است، ادامه یابد.

وی سپس با اشاره به تعدد سلایق و پیچیدگی اندیشه‌ها در جامعه امروز گفت: این تعدد و پیچیدگی سلایق، کار را به ویژه برای کسانی که آنتن رسانه را در اختیار دارند، سخت‌تر می‌کند، زیرا هر گروه نیازمند است تا از این آنتن سهمی‌برای بیان اندیشه‌ها و دیدگاه‌هایشان داشته باشند.

معاون سیما با تأکید بر اینکه رسانه ملی آئینه تمام‌نمای ارزش‌های ملی و دینی ما است، بیان کرد: همه کسانی که دل در گروی اعتلای کشور دارند باید بتوانند خودشان را در قاب این رسانه ببینند.

شاه آبادی با تأکید بر اینکه با توجه به نیاز مخاطب و اوضاع متفاوت کشور، رسانه ملی در عرصه تولید نیازمند تحولی جدی است، یادآور شد: این تحول باید عمیق و در حوزه محتوا باشد و اگر بخواهیم نگاه تحولی به تولیدات رسانه‌ای داشته باشیم، باید از نقطه نیاز مخاطب بر اساس مصالح کشور آغاز کنیم.

تلویزیون نخ تسبیح سلایق مختلف و پیونددهنده آرا

معاون سیما با بیان اینکه امروز به کشوری یکپارچه، همدل و هماهنگ با آرمان‌های نزدیک به هم نیازمندیم، گفت: حل‌وفصل همه مسائل کشور در گرو این هماهنگی است.

شاه آبادی با اشاره به وجود گروه‌ها و طیف‌های مختلف فکری و اندیشه‌ای در کشور عنوان کرد: همه این گروه‌ها در عین اینکه اهداف و آرمان‌های مشترکی دارند، به نیازها و سلایق مختلف تقسیم می‌شوند و همه می‌خواهند این سلایق در رسانه دیده شود.

وی افزود: مسئولیت ما در تلویزیون رفع موانع برای دیده شدن این سلیقه‌ها و باز کردن عرصه و فراهم کردن بستری برای بروز این سلایق است.

معاون سیما تلویزیون را مؤثرترین نهادی دانست که می‌تواند نخ تسبیح سلایق مختلف و پیونددهنده آرا و اندیشه‌های متفاوت باشد و تأکید کرد: باید خودمان یکدل و یکرنگ باشیم تا بتوانیم این امر را محقق کنیم.

وی در پایان با بیان اینکه تلویزیون عضوی از اعضای خانواده مردم است، متذکر شد: قوام خانواده‌ها به عملکرد ما وابسته است و ما باید از صندلی این رسانه بتوانیم بسیاری از مشکلات و معضلات ملت را حل و همچنین حال مردم را خوب کنیم.

فعالیت پرقدرت رسانه ملی در دوره کرونا

مرتضی میرباقری نیز در این مراسم با اشاره دوران فعالیتش در سمت معاون سیما بیان کرد: تلاش کردیم در این مدت به بهترین نحو به مسائل عمومی‌کشور و سایر موضوعات بپردازیم و برای حفظ این امانت مؤثر باشیم.

معاون پیشین سیما با بیان اینکه در فضای فرهنگی کشور کار هیچ حوزه‌ای مانند رسانه ملی نیست، گفت: در دوره شیوع بیماری کرونا با وجود اینکه بیشتر حوزه‌های فرهنگی کشور تعطیل شدند، رسانه ملی در میدان بود و بار اصلی این حوزه‌ها را بر دوش داشت و به بهترین نحو در این زمینه عمل کرد.

وی سپس با قدردانی از مجموعه تحت مدیریتش برای شاه آبادی معاون جدید سیما آرزوی توفیق کرد.