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۲۶ مهر ۱۳۹۹، ۹:۵۰

شعله های آتش در مناطق مختلف؛

آتش سوزی جنگل ها در سه نقطه از کهگیلویه و بویراحمد ادامه دارد

آتش سوزی جنگل ها در سه نقطه از کهگیلویه و بویراحمد ادامه دارد

یاسوج- آتش سوزی جنگل ها در سه منطقه از کهگیلویه و بویراحمد ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد پنجشنبه شب با بیان اینکه «دشتک سی سخت» در شهرستان دنا، ارتفاعات «کوه پهن» گچساران و منطقه «کوه پات" در شهرستان کهگیلویه دچار حریق شده است، گفت: تا کنون بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هکتار از مراتع و درختان کوه پهن از بین رفته است.

غلامحسین حکمتیان افزود: منطقه «کوه پهن» دارای ارتفاعات سخت گذر بوده و پرتگاه‌های خطرناکی است که این امر مهار آتش را با مشکل مواجه می‌کند.

وی تصریح کرد: امدادگران و نیروهای مردمی با دستگاه دمنده و شاخ و برگ درختان، مهار آتش را انجام می‌دهند.

حکمتیان تصریح کرد: در منطقه «دشتک سی‌سخت» نیز آتش شعله ور شده و آتش سوزی در منطقه «کوه پات» کهگیلویه نیز از پنجشنبه ظهر آغاز شده و امدادگران و نیروهای مردمی همچنان در تلاش برای مهار آتش هستند.

کد مطلب 5049671

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