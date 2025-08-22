  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۲۰

وقوع آتش سوزی در کوه شروه کهگیلویه؛پیش روی آتش سوزی با وزش باد

دهدشت-رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه گفت: آتش سوزی کوه شروه دشمن زیاری که از بامداد امروز آغاز شده هنوز مهار نشده است.

علی کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آتش سوزی در نقاطی از کوه شروه دشمن زیاری کهگیلویه از بامداد امروز آغاز شده اظهار کرد: تلاش نیروهای منابع طبیعی برای مهار آتش ادامه دارد.

رئیس اداره منابع طبیعی کهگیلویه ادامه داد: با توجه به اینکه آتش از قله کوه و در دو نقطه شروع شده وزش باد شرایط را دشوار کرده و باعث سرایت به دیگر نقاط، شده است.

وی افزود: نیروهای منابع طبیعی از ساعت آغازین حادثه در محل حضور دارند در بخشی از منطقه آتش خاموش شد اما هنوز کامل مهار نشده است.

کریمی با بیان اینکه آتش نقاطی از دو حوزه کهگیلویه و چرام را درگیر کرده است از درخواست برای اعزام نیرو از استان خبر داد و گفا: تاکنون ۲۰ هکتار از اراضی جنگلی و مرتعی دشمن زیاری طعمه حریق شده است.

کریمی بیان کرد: به جز ۲ نفر از نیروهای مردمی هیچ نیروی مردمی برای کمک عازم نشده است.

