تردد در تمامی محورها روان است/ کاهش ۲۰ درصدی ترددها در ۵ کلانشهر

سردار تیمور حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شاهد وضعیت عادی ترافیکی در تمامی محورهای مواصلاتی کشور هستیم.
وی افزود: محدودیت تردد در پنج کلانشهر تهران، کرج، اصفهان، ارومیه و مشهد تا فردا برقرار است.
جانشین رئیس پلیس راهور ناجا گفت: حدوداً کاهش ۲۰ درصدی تردد در این پنج استان در بازه تعطیلات نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتهایم.
سردار حسینی تأکید کرد: محورهای شمالی فاقد هر گونه مداخلات جوی هستند. همچنین محور شهداد -نهبندان و خرم آباد - پلدختر مسدود هستند.
وی گفت: کیلومتر ۱۱۰ محور قزوین-همدان مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین یعنی لاین روبرو به صورت دوطرفه انجام میشود.
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