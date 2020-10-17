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۲۶ مهر ۱۳۹۹، ۹:۵۸

سردار حسینی:

تردد در تمامی محورها روان است/ کاهش ۲۰ درصدی ترددها در ۵ کلانشهر

تردد در تمامی محورها روان است/ کاهش ۲۰ درصدی ترددها در ۵ کلانشهر

جانشین رئیس پلیس راهور ناجا از کاهش ۲۰ درصدی تردد در تهران، کرج، اصفهان، ارومیه و مشهد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد.

سردار تیمور حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شاهد وضعیت عادی ترافیکی در تمامی محورهای مواصلاتی کشور هستیم.

وی افزود: محدودیت تردد در پنج کلانشهر تهران، کرج، اصفهان، ارومیه و مشهد تا فردا برقرار است.

جانشین رئیس پلیس راهور ناجا گفت: حدوداً کاهش ۲۰ درصدی تردد در این پنج استان در بازه تعطیلات نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته‌ایم.

سردار حسینی تأکید کرد: محورهای شمالی فاقد هر گونه مداخلات جوی هستند. همچنین محور شهداد -نهبندان و خرم آباد - پلدختر مسدود هستند.

وی گفت: کیلومتر ۱۱۰ محور قزوین-همدان مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین یعنی لاین روبرو به صورت دوطرفه انجام می‌شود.

کد مطلب 5049726

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