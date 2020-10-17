تست کرونای رئیس کمیته فوتسال منفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران در حالی بعد از انجام بازی تدارکاتی مقابل ازبکستان در تاشکند به کشورمان بازگشت که تعدادی از اعضای کادر فنی مشکوک به کرونا بودند.

سیدمحمد ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی روز چهارشنبه گذشته تست کرونا داد و روز پنجشنبه اعلام شد که جواب این تست مثبت بوده است. وی در حال حاضر در قرنطینه خانگی به سر می‌برد.

جواب تست کرونای میشل پطروس مربی دروازه بان های ایران که علائم این ویروس را داشت منفی شد.

همچنین داود پرهیزکار رئیس کمیته فوتسال که همراه تیم ملی به ازبکستان رفته بود، علائمی شبیه به کرونا داشت اما پاسخ تست کرونای وی هم منفی بود. پرهیزکار حتی اقدام به انجام اسکن ریه کرد که این اسکن هم چیزی را نشان نداد.

قرار است پرهیزکار فردا مجدداً تست دیگری بدهد و در صورت منفی بودن پاسخ تست دوم، کارش را در کمیته فوتسال از سر بگیرد.