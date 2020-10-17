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۲۶ مهر ۱۳۹۹، ۱۵:۳۳

با شعار در کنار کادر درمانیم؛

جزییات ویژه برنامه عیدانه شبکه پنج سیما اعلام شد

جزییات ویژه برنامه عیدانه شبکه پنج سیما اعلام شد

ویژه برنامه شاد و عیدانه «به خانه بر می گردیم»شبکه پنج سیما، شنبه ۲۶ مهر به مناسبت حلول ماه ربیع الاول از ساعت ۱۹ به مدت ۱۸۰ دقیقه روی آنتن شبکه پنج سیما می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پنج سیما، ویژه برنامه شاد و جذاب «مهمانی به خانه برمی گردیم» در عید ربیع با حضور هنرمندان، ورزشکاران و مهمانانی دیگر پخش خواهد شد. ضمن اینکه مسابقه، وله، میان برنامه و پخش گزارش های کوتاه از تلاش مدافعان سلامت در بیمارستان ها بخش های دیگر این برنامه را تشکیل می دهند. 

در مهمانی به خانه بر می گردیم هنرمندانی چون سیروس میمنت و مهدی سلوکی حضور خواهند داشت تا درباره خانه و خانواده به گفتگو بنشینند. 

همچنین در بخش تماشایی این برنامه چهره های ورزشی و فرهنگی مثل حمید درخشان پیشکسوت باشگاه پرسپولیس، محمدرضا طهماسبی شاعر و هاشم اسلامیان هنرمند و خواننده آذری زبان حضور خواهند داشت. 

از دیگر بخش های جذاب این مهمانی پخش آثاری از خوانندگان مطرح و محبوب کشورمان ایران همچون سینا شعبانخانی، محمد زند وکیلی و علیرضا پویا است. 

همچنین کودکان در کنار بزرگتر ها می توانند بیننده مهمانی به خانه بر می گردیم باشند. در بخشی از این برنامه عوامل برنامه رنگین کمان «دایی و عروسک چی»حضور خواهند داشت. 

مسابقه، وله، میان برنامه و پخش گزارش های کوتاه از تلاش مدافعان سلامت در بیمارستان ها از دیگر بخش های این ویژه برنامه خواهد بود. 

جشن مهمانی«به خانه بر می گردیم» کاری از گروه خانواده و کودک شبکه پنج سیما به تهیه کنندگی علی اکبری ذاکری است که با اجرای سید مرتضی حسینی و فوژان احمدی به مدت ۳ ساعت تماشایی می شود.

کد مطلب 5049962
علیرضا سعیدی

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