امروز بستر آموزش مجازی یک بستر جدی آموزش است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه نهمین نشست گفتگوی هفته که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت مجازی برگزار شده بود در جمع خبرنگاران گفت: این نشست ها هر دو هفته یکبار با حضور یکی از اعضای کابینه با هدف بررسی مشکلات آموزش و پرورش و آن دستگاه برگزار می شود و در این نشست درباره توسعه شبکه شاد و رفع مسائل و مشکلاتی که در مسیر توسعه شاد وجود دارد، هوشمندسازی مدارس و یکپارچه سازی سامانه های آموزش و پرورش گفتگو شد.

وی ادامه داد: مدیران کل استان ها به نمایندگی از سایر استان های کشور نکاتی را که جمع بندی کرده بودند به استحضار وزیر رساندند و ایشان هم زمینه های کار را مورد بحث قرار دادند و تشکیل یک گروه مشترک برای حل مشکلات حاصل این نشست شد که مسائل را به صورت دقیق و جزئی بررسی کنند و تصمیم گیری کنند.

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: امروز بستر آموزش مجازی به دلیل شیوع کرونا به بستری جدی تبدیل شده و لازم هست که برای توسعه این بستر و رفع اشکالات و موانع و ایمن سازی استفاده دانش آموزان از آن تدابیری اندیشیده شود که مباحث بسیار خوبی در این نشست مطرح شد و امیدوارم با تفاهمات به عمل آمده شاهد پیشرفت کار باشیم.

حاجی میرزایی درباره اینترنت رایگان برای دانش آموزان و معلمان نیز گفت: قطعاً استفاده از اینترنت برای شبکه شاد برای معلمان و دانش آموزان رایگان است و اگر کسی در این زمینه مشکلی دارد منعکس کند. درباره اینکه برخی از ساعت روز نیز با ترافیک بالا رو به رو هستیم و مشکلاتی ایجاد می شود نیز نیازمندیم تا زیرساخت فنی شاد ارتقا پیدا کند که در دستور کار است و نکته دیگر این که در بین چند قطب کشور یعنی آذربایجان شرقی، فارس، خراسان، تهران و اصفهان باید بار ترافیک توزیع شود تا شاهد کاهش بار ترافیکی در ساعات پر مصرف باشیم. تلاش کردیم از ساعت ۱۰ تا ۱۲ که با ترافیک زیادی رو به رو هستیم حجم کار را نیز به این سمت متمرکز کنیم.

وی درباره اینکه ایا بسته اینترنتی رایگانی نیز به معلمان اختصاص پیدا می کند، بیان کرد: اینترنت معلمان در شبکه شاد که رایگان است و محدودیتی ندارد. یک ۲۰ گیگ برای معلمان که خارج از شبکه شاد برای محتوای درسی فعالیت می کردند قبلاً اختصاص داده شده بود که در این مرحله به آن نیازی نیست.

وزیر آموزش و پرورش گفت: برای تمام مدارس استفاده از شاد تعیین شده و مدرسه‌ای اجازه ندارد تا از سایر پیام رسان های خارجی استفاده کنند و شاد امکانات خوبی در اختیارشان قرار داده است. نوع خدماتی که در شاد هست در هیچ یک از پیام رسان های آموزشی نیست و خوشبختانه آمار پیوستن و استفاده از شاد نشان می دهد که روز به روز استفاده از شاد افرایش پیدا می کند و شاهد بزرگترین پلتفرم داخلی را هستیم. ما مجال این را نداشتیم که ابتدا این سامانه را طراحی کنیم و بعد اجرا کنیم و این در مسیر حرکت خودش را کامل می کند و همه کسانی که از شاد استفاده می کنند می توانند بگویند این امکان فراهم شده و بخش خصوصی دستورالعمل تدوین کردیم تا اگر کسی خواست خدمات اضافه ای را ارائه دهند این فعالیت را داشته باشد.

وی درباره کیفیت آموزش مجازی بیان کرد: قطعاً الان هم کیفیتی که در شاد ارائه می شود کیفیت بالایی است و از بهترین دبیرها استفاده کردیم و محتوا را در همه پایه ها و مقاطع روی شاد عرضه کردیم و امکانات خوبی دارد. برخی مشکلات مربوط به زیرساخت های فنی است و شناسایی شده و در مسیر حل آن هستیم و این نوید را می دهیم هر هفته شاد با هفته قبل متفاوت تر باشد.

حاجی میرزایی درباره گلایه والدین که بچه ها زیاد به درس در فضای مجازی توجه نشان نمی دهند نیز گفت: ما به عنوان متولیان آموزش و پرورش از ابتدا توضیحمان این بوده که آموزش حضوری بهترین و با کیفیت ترین آموزش است و کارکرد مدارس بسیار متنوع است و به جنبه های تربیتی توجه می شود و ارتباط همسالان با هم ویژگی زیادی دارد که قابل مقایسه با آموزش مجازی نیست و در بسیاری از کشورهای اروپایی که محدودیت تردد ایجاد کردند مدارس را نبستند و گفته اند مدارس باید فعال با شما هم امکان آموزش حضوری را مهیا کردیم و به خانواده ها گفتیم مدارس سر بزنند و از میزان رعایت مقررات مطلع شوند و اگر خانواده نگران هستند از آموزش مجازی استفاده کنند.

وی در پایان درباره اینکه ممکن است امسال بخشی از محتوای آموزشی حذف شود نیز بیان کرد: به هیچ وجه این اتفاق نمی افتد و زمان بندی تدریس تمام دروس چه به صورت تلویزیونی چه حضوری و چه در شبکه شاد مشخص و در حال پیگیری است.