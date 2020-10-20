  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۱:۱۴

در صرافی‌های بانکی؛

قیمت دلار ۲۹ مهر ۱۳۹۹ به کانال ۲۹هزار تومانی بازگشت

قیمت دلار ۲۹ مهر ۱۳۹۹ به کانال ۲۹هزار تومانی بازگشت

قیمت هر اسکناس دلار آمریکا امروز سه‌شنبه ۲۹ مهرماه، در صرافی های بانکی به کانال ۲۹ هزار تومانی بازگشت و برای خرید ۲۷۵۰۰ تومان و برای فروش ۲۹۶۸۰ تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر اسکناس دلار آمریکا امروز سه شنبه ۲۹ مهرماه برای خرید در صرافی‌های بانکی ۲۷,۵۰۰ تومان و برای فروش ۲۹,۶۸۰ تومان است.

همچنین قیمت هر اسکناس یورو نیز برای خرید ۳۲ هزار و ۸۲۰ تومان و برای فروش ۳۵ هزار تومان است.

کد مطلب 5052308

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها