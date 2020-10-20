قیمت دلار ۲۹ مهر ۱۳۹۹ به کانال ۲۹هزار تومانی بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر اسکناس دلار آمریکا امروز سه شنبه ۲۹ مهرماه برای خرید در صرافیهای بانکی ۲۷,۵۰۰ تومان و برای فروش ۲۹,۶۸۰ تومان است.
همچنین قیمت هر اسکناس یورو نیز برای خرید ۳۲ هزار و ۸۲۰ تومان و برای فروش ۳۵ هزار تومان است.
قیمت هر اسکناس دلار آمریکا امروز سهشنبه ۲۹ مهرماه، در صرافی های بانکی به کانال ۲۹ هزار تومانی بازگشت و برای خرید ۲۷۵۰۰ تومان و برای فروش ۲۹۶۸۰ تومان است.
به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر اسکناس دلار آمریکا امروز سه شنبه ۲۹ مهرماه برای خرید در صرافیهای بانکی ۲۷,۵۰۰ تومان و برای فروش ۲۹,۶۸۰ تومان است.
همچنین قیمت هر اسکناس یورو نیز برای خرید ۳۲ هزار و ۸۲۰ تومان و برای فروش ۳۵ هزار تومان است.
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