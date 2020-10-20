قیمت دلار ۲۹ مهر ۱۳۹۹ به کانال ۲۹هزار تومانی بازگشت

قیمت هر اسکناس دلار آمریکا امروز سه‌شنبه ۲۹ مهرماه، در صرافی های بانکی به کانال ۲۹ هزار تومانی بازگشت و برای خرید ۲۷۵۰۰ تومان و برای فروش ۲۹۶۸۰ تومان است.