حضور فرمانده نیروی زمینی سپاه در مناطق مرزی خداآفرین

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز به منظور پایش میزان امنیت حاکم بر مناطق مرزی شمال غرب کشور، امروز به منطقه مرزی خداآفرین سفر کرد.

سردار پاکپور در این سفر، از نزدیک به بررسی تأثیر آتش منازعات باکو و ایروان بر سر قره باغ در زندگی مردم مرزنشین خداآفرین پرداخت.

سردار پاکپور در حاشیه بازدید از مرزهای خداآفرین گفت: با وجود اصابت تعدادی از گلوله‌های منازعه قره باغ به داخل خاک ایران، امنیت بر مرزها حاکم است و هیچ خطری کشور را تهدید نمی‌کند.

فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که برای سومین بار در ۲۰ روز گذشته برای رصد و پایش امنیت مرزی، در منطقه حضور یافت با اشاره به درگیری‌های اخیر در منطقه گفت: جمهوری اسلامی با هرگونه اشغال و تجاوز مخالف بوده و آنرا محکوم می‌کند.

وی در همین خصوص افزود: آزادی مناطق اشغالی قره باغ از ابتدا خواسته ما بوده است و از اینکه این اتفاق رخ داده ما خوشحال هستیم.

فرمانده نیروی زمینی سپاه در ادامه گفت: از اولین روزهای درگیری اخیر بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان، قرارگاه عاشورای نیروی زمینی سپاه در منطقه مرزی فعال بوده و تحولات مرزی را رصد کرده و زیر نظر داشته و اقدامات و تقویت‌های لازم متناسب با شرایط پیش آمده انجام شده است.

سردار پاکپور با هشدار به طرف‌های درگیر گفت: هر گونه ناامنی و تهدید در مرزهای ما که موجب آسیب به امنیت و آرامش روانی مردم عزیزمان باشد با اقدام مقابله‌ای ما مواجه خواهد شد و اساساً امنیت مردم و منافع ملی کشورمان خط قرمر ماست.

فرمانده نیروی زمینی سپاه در ادامه با اشاره به اعزام و استقرار یگانهایی از نیروی زمینی سپاه به منطقه خاطر نشان کرد: اعزام یگانها از نیروی زمینی سپاه در راستای اهداف و صیانت از منافع ملی و همچنین تأمین امنیت و آرامش مردم منطقه خواهد بود.

فرمانده نیروی زمینی در پایان اشاره کرد: تمامیت ارضی کشورهای همسایه برای ما محترم است و هرگونه تغییر در ژئوپولوتیک مرزی، خط قرمز جمهوری اسلامی ایران است.