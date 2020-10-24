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۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۰:۴۶

لاری عنوان کرد؛

اعمال محدودیت‌های شدید کرونایی در ۴۳ شهرستان

اعمال محدودیت‌های شدید کرونایی در ۴۳ شهرستان

سخنگوی وزارت بهداشت، گفت: در ۴۳ شهرستان بحرانی کشور که بیشترین میزان ابتلاء به کرونا را دارند، از روز دوشنبه به مدت یک هفته محدودیت‌های شدید اعمال می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیما سادات لاری درباره دستور رئیس جمهوری در خصوص اعمال محدودیت‌ها در شهرهای بحرانی کرونا افزود: این محدودیت‌ها در گروه مشاغل دو، سه و چهار از روز دوشنبه به مدت یک هفته اعمال می‌شود.

وی افزود: شهرستان‌های آذرشهر، جلفا، چاراویماق، عجب شیر، مراغه و مرند از استان آذربایجان شرقی، شهرستان‌های پیرانشهر، ماکو و مهاباد از استان آذربایجان غربی، شهرستان‌های خوانسار، سمیرم، شاهین شهر و میمه، گلپایگان و نجف آباد از استان اصفهان و شهرستان‌های ایوان و دره شهر از استان ایلام، شهرستان‌های دماوند و ورامین از استان تهران، درگز از استان خراسان رضوی، مسجد سلیمان از استان خوزستان، خرمدره از استان زنجان، شاهرود از استان سمنان، استهبان از استان فارس، بانه و بیجار از استان کردستان، بافت، بردسیر، رفسنجان از استان کرمان، اسلام آباد غرب، پاوه و گیلان غرب از استان کرمانشاه، گچساران از استان کهگیلویه و بویراحمد، الیگودرز، پلدختر، دورود و کوهدشت از استان لرستان، دلیجان از استان مرکزی، تویسرکان، رزن و نهاوند از استان همدان، ابرکوه، خاتم و مهریز از استان یزد مشمول اعمال محدودیت‌ها خواهند بود.

وی بیان کرد: همچنین در جلسه روز پنجشنبه رئیس جمهوری با رؤسای کمیته‌های ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر شد که بر اساس پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا، از روز دوشنبه ۵ آبان تا پایان آبان ماه، حضور کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی در تهران تا ۵۰ درصد کاهش پیدا کند.

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: بر اساس دستور رئیس جمهوری، این اقدام به ترتیبی خواهد بود که با استفاده از روش‌های الکترونیک و دورکاری، ارائه خدمات با مشکلی مواجه نشود.

سخنگوی وزارت بهداشت اظهار کرد: مقابله با ویروس کرونا نیازمند عزم همگانی، همکاری و همراهی جامعه و همه دستگاه‌های اجرایی است. امیدواریم با اعمال این محدودیت‌ها، رعایت فاصله گذاری، رعایت پروتکل‌های بهداشتی و استفاده از ماسک بتوانیم روند شیوع ویروس کرونا در کشور را متوقف کنیم.

کد مطلب 5055091

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    نظرات

    • مهدی IR ۱۰:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۳
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      این محدویت بدون تعطیلی کلی به غیر از اینکه با جان مردم بازی میکنند هیچ تاثیری ندارد خودروهای شخصی بین استانی نمی توانند تردد کنند باید با وسیله عمومی سفر کنند ازاین بدتر نمیشه کلی افراد در ارتباط با استان تهران مثل شهر های قم قزوین و دماوند و فیروز کوه و غیره در حوزه کاری هستند تدابیر بی فایده

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