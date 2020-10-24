به گزارش خبرگزاری مهر، سیما سادات لاری درباره دستور رئیس جمهوری در خصوص اعمال محدودیت‌ها در شهرهای بحرانی کرونا افزود: این محدودیت‌ها در گروه مشاغل دو، سه و چهار از روز دوشنبه به مدت یک هفته اعمال می‌شود.

وی افزود: شهرستان‌های آذرشهر، جلفا، چاراویماق، عجب شیر، مراغه و مرند از استان آذربایجان شرقی، شهرستان‌های پیرانشهر، ماکو و مهاباد از استان آذربایجان غربی، شهرستان‌های خوانسار، سمیرم، شاهین شهر و میمه، گلپایگان و نجف آباد از استان اصفهان و شهرستان‌های ایوان و دره شهر از استان ایلام، شهرستان‌های دماوند و ورامین از استان تهران، درگز از استان خراسان رضوی، مسجد سلیمان از استان خوزستان، خرمدره از استان زنجان، شاهرود از استان سمنان، استهبان از استان فارس، بانه و بیجار از استان کردستان، بافت، بردسیر، رفسنجان از استان کرمان، اسلام آباد غرب، پاوه و گیلان غرب از استان کرمانشاه، گچساران از استان کهگیلویه و بویراحمد، الیگودرز، پلدختر، دورود و کوهدشت از استان لرستان، دلیجان از استان مرکزی، تویسرکان، رزن و نهاوند از استان همدان، ابرکوه، خاتم و مهریز از استان یزد مشمول اعمال محدودیت‌ها خواهند بود.

وی بیان کرد: همچنین در جلسه روز پنجشنبه رئیس جمهوری با رؤسای کمیته‌های ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر شد که بر اساس پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا، از روز دوشنبه ۵ آبان تا پایان آبان ماه، حضور کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی در تهران تا ۵۰ درصد کاهش پیدا کند.

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: بر اساس دستور رئیس جمهوری، این اقدام به ترتیبی خواهد بود که با استفاده از روش‌های الکترونیک و دورکاری، ارائه خدمات با مشکلی مواجه نشود.

سخنگوی وزارت بهداشت اظهار کرد: مقابله با ویروس کرونا نیازمند عزم همگانی، همکاری و همراهی جامعه و همه دستگاه‌های اجرایی است. امیدواریم با اعمال این محدودیت‌ها، رعایت فاصله گذاری، رعایت پروتکل‌های بهداشتی و استفاده از ماسک بتوانیم روند شیوع ویروس کرونا در کشور را متوقف کنیم.