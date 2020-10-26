سودان مثل امارات و بحرین نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، «تزوی برئیل» یک نویسنده صهیونیست با انتشار مقالهای اذعان کرد که سودان مانند امارات و بحرین نیست که قدرت در دست یک خاندان مشخص احتکار شده باشد.
وی افزود: در امارات و بحرین قدرت در دست یک خانواده است که اجازه انتقال آن را به دیگران نمیدهد. در این کشورها دموکراسی وجود ندارد بلکه قبایل محلی قدرت را به دست دارند.
برئیل نوشت: در سودان نمیتوان به دولتهای آتی در خصوص توافق به دست آمده میان این کشور و تل آویو دل خوش کرد.
این نویسنده صهیونیست اذعان کرد که در سودان هیچ تضمینی وجود ندارد که دولت موقت بتواند در برابر اعتراضات داخلی علیه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی مقاومت کند.
وی ادامه داد: عادی سازی روابط میان تل آویو و کشورهای عربی باعث از بین رفتن درگیریهای میان اسرائیل و فلسطین نمیشود.
اعلام عادی سازی روابط میان خارطوم و تل آویو موجی از واکنشهای منفی را در سودان به دنبال داشته است.
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