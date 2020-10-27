۳۵۳ زندانی رای باز در واحدهای تولیدی و خدماتی یزد مشغول به کارند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی دهشیری پیش از ظهر امروز در نشست با مدیرکل زندان‌های استان یزد و مدیر بنیاد تعاون از پیشگامی زندان‌های یزد در زمینه اشتغالزایی برای زندانیان خبر داد و اظهار داشت: برای ۵۲ درصد از زندانیان استان اشتغال ایجاد شده است.

وی با اشاره به تاکید رئیس قوه قضائیه بر هدف گذاری ایجاد اشتغال ۵۰ درصدی زندانیان تا پایان سال جاری افزود: این امر در استان یزد محقق شده و در حال حاضر استان یزد رتبه سوم در این زمینه را دارد.

دهشیری یادآور شد: در حال حاضر ۳۵۳ نفر از زندانیان رأی باز استان در قالب ۵۷ کارگاه صنفی در واحدهای تولیدی و خدماتی مانند رستوران‌ها، شهرک‌های صنعتی و… مشغول کار هستند.

رئیس کل دادگستری استان یزد بیان کرد: در حال حاضر یک هزار و ۴ مددجو حقوق بگیر در حوزه اشتغال مولد در سه حوزه نشسته، کارگاهی و غیرپایدار به صورت اعزام به خارج در زندان‌های استان در حال طی دوران محکومیت خود هستند.

دهشیری با بیان اینکه استان یزد با کمترین چالش در حوزه به کارگیری زندانیان روبرو است، اظهار داشت: این موفقیت حاصل نظارت‌های مستمر اداره کل زندان‌های استان، بنیاد تعاون زندانیان و قضات ناظر استان است.

وی با تاکید بر لزوم تشکیل ستاد خیرین اشتغال در انجمن حمایت زندانیان استان، افزود: این ستاد با ایجاد ارتباط و تعامل با بخش خصوصی می‌تواند کمک کار بنیاد تعاون در ایجاد اشتغال بیشتر برای زندانیان و رفع موانع موجود در این حوزه باشد.

رئیس کل دادگستری استان یزد اظهار داشت: مجموعه‌های تولیدی که از ظرفیت زندانیان در حوزه تولید و اشتغال استفاده می‌کنند مورد حمایت ویژه دستگاه قضا استان قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بانک اطلاعاتی از زندانیان موجود است، افزود: باید پایش‌های تخصصی نیز از حرفه زندانیان به ویژه در حوزه اشتغال در بدو ورود به زندان صورت گیرد تا بتوان از توانایی‌های آنها به صورت درست استفاده کرد تا با ایجاد اشتغال و درآمد پایدار موجب کمک به آزادی زندانیان و تأمین معیشت خانواده آنها و تولید ثروت برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و پیشگیری از تکرار جرم شویم.

دهشیری بر لزوم توجه به بحث آموزش زندانیان تاکید کرد و بیان کرد: آموزش‌های ارائه شده در زندان باید به صورت تخصصی و با توجه به نیازهای روز جامعه باشد تا زندانی پس از طی دوران محکومیت و آزادی بتواند از طریق مهارت کسب شده کسب درآمد داشته باشد.

وی با بیان اینکه در نوع به کارگیری زندانیان در امر اشتغال باید به نوع جرم و میزان ماندگاری زندانی در زندان توجه شود، عنوان کرد: حتی در مورد افراد تحت قرار نیز باید به بحث به کارگیری آنها در حوزه اشتعال نشسته مورد توجه قرار گیرد.