اشتغال و دستیابی به شغل جدی ترین چالش دانش آموختگان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم صبح امروز در چهاردهمین کنفرانس مجازی ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام دانشگاهی که به میزبانی دانشگاه خوارزمی برگزار شد، با اشاره به مسئولیت پذیری و پاسخگویی دانشگاهها در موضوع اشتغال پذیری گفت: دانشگاهها در چند دهه گذشته تغییرات بنیادی را در عرصههای اهداف، وظایف و انتظارات تجربه کردهاند.
وی ادامه داد: اما در همه زمانها موضوعی که بر روی آن تاکید ویژه شده، مسئولیت پذیری اجتماعی است البته به صورت ضمنی در چند دهه گذشته در دستور کار دانشگاهها قرار داشته است.
معاون آموزشی وزیر علوم افزود: دانشگاههای موفق در برآورد نیازهای جامعه نیز موفق بودند از این رو در کانون توجه مردم و مسئولان قرار دارند.
وی ادامه داد: در همین نظامهای رتبه بندی کنونی علی رغم تمام انتقاداتی که به آن وارد است، میبینیم که دانشگاههای برتری که معرفی میشوند در برآورد مسئولیتهای اجتماعی نیز موفق هستند، از یک منظر کلان، مسئولیت پذیری اجتماعی یک مفهوم کلی است که محدوده وسیعی از خدمات را شامل میشود.
خاکی صدیق افزود: مسئولیت پذیری اجتماعی در تعامل دانشگاه و ذینفعان بیرونی و تبیین دقیق اندر کنش بین آنها معنی پیدا میکند، این تعامل و همکاری بین دانشگاه و ذینفعان بیرونی آن در ارتقا کیفیت تمام فعالیتهای دانشگاه به ویژه آموزش موثر است.
وی ادامه داد: آموزش موثر در کنار پژوهش و سایر فعالیتهای دانشگاهی حرف اول را زده و در اولویت قرار دارد، تحقق آموزش موثر را میشود با راه اندازی رشتههای جدید، بازنگری رشتههای تحصیلی، روشهای تدریس و بکارگیری فناوری نوین ایجاد کرد.
معاون آموزشی وزارت علوم افزود: هدف نهایی آموزش موثر، تربیت نیروهای انسانی با تواناییها و مهارتهای مورد نیاز کنونی جامعه و بازار کار از یک طرف و توانمندی و مواجه با چالشهای آینده علم و فناوری از طرف دیگر است.
وی ادامه داد: تربیت دانش آموختگانی که تواناییها و مهارتهای مورد نیاز کنونی جامعه را داشته باشند مهمترین محورهای دانشگاههای همه دوران است.
خاکی صدیق افزود: موضوع اشتغال و دستیابی دانش آموختگان به شغل مورد نظرشان جدیترین چالش نظامهای آموزش عالی است.
وی ادامه داد: ظرف سالهای اخیر موضوع اشتغال پذیری در وزارت علوم به عنوان سیاست جدید در هدایت فرایندهای مرتبط با هدف افزایش احتمال اشتغال دانش آموختگان مورد توجه است، چند سال است موضوع اشتغال پذیری جزء برنامه معاونت آموزشی وزارت علوم است.
وی ادامه داد: یک نظریه این است که موضوع اشتغال پذیری دانش آموختگان باید موضوعی باشد که محور اصلی سیاستهای آموزش عالی در اقتصادهای پیشرو و دانش بنیان قرار گیرد، چون از مجموعه این مهارتهای ضروری، شایستگی لازم برای فعالیت در یک شغل خاص در آینده ایجاد میشود.
خاکی صدیق افزود: در اشتغال پذیری دانش آموخته دانشگاهی، باید بتوانیم مهارتهای دوران تحصیل را که آموختهایم در عمل به کار گیریم و شرایطی را ایجاد کنیم که کارفرماها متمایل به جذب دانش آموخته دانشگاه شوند.
وی تصریح کرد: نوع نگاه وزارت علوم در موضوع اشتغال پذیری نقش تعیین کننده در قبول مسئولیت این موضوع از سوی دانشگاهها دارد. مدیران دانشگاهی ماموریت دارند عوامل موثر بر افزایش مهارت دانش آموختگان را بررسی و شناسایی کنند و برای ورود آنها به دروس دانشگاهی اقدام کنند.
معاون آموزشی وزارت علوم گفت: دانشگاهها باید بدانند عوامل بسیاری بر اشتغال پذیری دانشجویان اثر دارد که میتوان به موضوع آموزشهای کارآفرینی در دانشگاهها اشاره کرد.
خاکی صدیق افزود: با توجه شرایط کنونی اشتغال پذیری دانشجویان در دانشگاهها باید به عنوان سیاست کلی در نظر گرفته شود. مهر ماه سال ۹۷ «آیین نامه ارتقاء توان اشتغال پذیری دانشجویان» با محوریت دانشجویان کارشناسی به دانشگاهها ابلاغ شد که بر اساس ارزیابی صورت گرفته اکثر دانشگاهها در این زمینه فعالیت مثبت داشتهاند.
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