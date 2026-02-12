به گزارش خبرنگار مهر، اسامی نامزدهای آثار برتر چهارمین سوگواره ملی پایتخت موکبها اعلام شد.
از میان بیش از چهار هزار و پانصد اثر دریافتی دبیرخانه چهارمین سوگواره ملی پایتخت موکبها، آثار برتر پس از طی فرایند داوری در بخشهای مختلف این سوگواره معرفی و اعلام شدند.
در بخش ویژه مردمی، آثار استدیو مسجد جهاد کبیر، استدیو مسجد بندر امام،استدیو مسجد دزفول، استدیو مسجد رامشیر، باشگاه امید، رضا حمیداوی، سید احمد فواضلی، علی مظفری و خان محمدی به عنوان نامزدهای برتر معرفی شدهاند.
در بخش گرافیک، هنرمندان بهنام شیرمحمدی، عماد جمشیدی، ایمان ماندگاری، علیرضا حاجحیدری، محمد ترک، مصطفی محسنی، سعید روئینتن، سیدرضا احمدی، فاطمه پارسا و آیدا کاشی به عنوان نامزدهای برتر معرفی شدند.
در بخش عکس با دوربین حرفهای اسامی مهدی تیرانی، حمید واحدی، ایوب پشتوار، علیاصغر یوسفی، ابراهیم جرفی، حمید عابدی، امیر حسامینژاد، داود کهنترابی، روحالله جوانی، هستی فتوتی، بهرام شمسیپور، حسین شاهبداغی، انیس قلاوند، سید خلیل موسوی، علی دارم، مهدی جعفری، حسین یاراحمدی، محمد قائدی، محمود بازدار، محمد ایلیا یعقوبی، علی معرف، حمید وکیلی، فاطمه تاجیک، مبینا عیدانی، حسین بابازاده و مهزیار مهدیپور قرار دارند.
در بخش عکس با دوربین موبایل نیز امیر قیومی، زینب سعدونی، داود کهنترابی، مهدی تیرانی، امید مهاجر، مهدی جعفری، هستی حسنزاده، محمد مصلحی و فاطمه سلیمانپور به عنوان نامزد انتخاب شدهاند.
در بخش مستند و نماهنگ، رضا رضایی، مصطفی ملاحسینی اردکانی، امید مدحج، سیدعلی ترابی، سردار محمدی و شادی معروفی، امین سواری،آمینه بروایه، صدرا سیاح، امیر جعفری، احسان فقیهیان، جواد استکی، حامد نمازی، رضا غبیشاوی، سایهبان رضایی، سیدمهدی هاتفی، ایوب مروانی، احمد احمدپور، سعید زارع، امین بروایه و محمد سهرابیفر به عنوان نامزدهای برگزیده این بخش معرفی شدند.در بخش روایت و داستان نویسی، زهرا رسولی،فاطمه دهقانی چم آسمانی،فاطما السادات مدنی،هانیه پارسا،سیمین پورمحمود،مریم اشعری،سیده شهربانو حسینی،مجتبی بنی اسدی،زهره عیسی خانی معرفی شدند.
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