به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، جامعه ارتباطات مالی مخابراتی بین بانکی جهان (سوئیفت) اعلام کرد برای اولین بار در ۸ سال گذشته یورو از دلار پیشی گرفته و بیشترین تراکنش‌های جهان را به خود اختصاص داده است.

طبق گزارش بلومبرگ از داده‌های ماهانه سوئیفت، آخرین باری که یورو پرکاربردترین ارز جهان شده بود فوریه ۲۰۱۳ بوده است.

داده‌های سوئیفت که تراکنش‌های بین بانکی بین‌المللی بیش از ۱۱ هزار بانک و مؤسسه مالی را در بیش از ۲۰۰ کشور جهان به عهده دارد نشان داد که ماه گذشته ارز واحد اتحادیه اروپا بیشترین کاربرد را داشته است. به دنبال یورو، دلار و سپس پوند انگلیس و به دنبال آن ین ژاپن قرار گرفته‌اند. پنجمین ارز پرکاربرد جهان دلار کانادا شد که یوآن چین را به جایگاه ششم فرستاد.

آمار سوئیفت نشان داد که در ماه اکتبر ۳۷.۸ درصد از تراکنش‌های بانکی جهان با یورو انجام شده است که این ۶ درصد نسبت به سال گذشته جهش داشته و بالاترین سطح از فوریه ۲۰۱۳ تا کنون است.

استفاده از دلار آمریکا با سقوطی ۴.۶ درصدی نسبت به سال گذشته در این ماه به ۳۷.۶۴ درصد رسید.

بر اساس داده‌های بلومبرگ دلار آمریکا نسبت به رکورد ماه مارس خود ۱۱ درصد در برابر ارزهای مهم جهان سقوط کرده است. با این حال دلار همچنان اولین ارز ذخیره دنیا باقی مانده و ۶۱ درصد از ذخایر ارزی رسمی جهان را به خود اختصاص داده است.