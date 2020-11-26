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۶ آذر ۱۳۹۹، ۱۷:۲۲

هفته سوم لیگ برتر؛

تساوی یک نیمه ای پرسپولیس مقابل نفت و پنالتی سوخته سرخپوشان

تساوی یک نیمه ای پرسپولیس مقابل نفت و پنالتی سوخته سرخپوشان

تیم فوتبال پرسپولیس در نیمه نخست بازی با نفت مسجد سلیمان به نتیجه تساوی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس امروز پنج‌شنبه در هفته سوم لیگ برتر فوتبال میهمان تیم نفت مسجد سلیمان است که نیمه نخست این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

۲ تیم در این نیمه موقعیت چندانی ایجاد نکردند و بازی متعادل بود.

اشکان خورشیدی داور بازی در دقیقه ۳۸ یک ضربه پنالتی برای پرسپولیس اعلام کرد. بشار رسن هافبک پرسپولیس قصد عبور از دروازه بان تیم نفت را داشت که داور، برخورد این دو بازیکن را پنالتی به سود پرسپولیس دانست.

سیامک نعمتی زننده پنالتی بود، اما ضربه او به تیرک دروازه تیم نفت برخورد کرد و به گل تبدیل نشد تا پرسپولیس فرصت خوبی را برای پیش افتادن از میزبان خود از دست بدهد.

کد مطلب 5081392

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