ترور شهید فخری زاده از زبونی و خواری دشمنان قسم خورده کشورمان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در پیامی شهادت محسن فخری‌زاده از دانشمندان کشور را تسلیت گفت.

متن پیام معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم رب الشهدا و الصدیقین

ترور کور و ناجوانمردانه دانشمند برجسته کشورمان شهید دکتر محسن فخری زاده نشان از زبونی و خواری دشمنان قسم خورده کشور عزیزمان ایران است و این گونه اقدامات نشان داد که ایران بزرگ و انقلاب اسلامی با ریخته شدن خون شهیدان و دانشمندان عزیز کشورمان روز به روز پابرجاتر و استوارتر خواهد ماند.

اینجانب این ضایعه بزرگ را به مقام معظم رهبری مردم شریف ایران و همچنین خانواده معزز آن شهید دانشمند و والامقام تسلیت عرض نموده، از خداوند سبحان جل و اعلا برای شهید سرافراز رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسالت می‌نمایم.