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۱۷ آذر ۱۳۹۹، ۸:۱۷

سرپرست پایگاه میراث جهانی باغ عباس آباد:

آتش سوزی به باغ جهانی و تاریخی عباس آباد آسیب نزد

آتش سوزی به باغ جهانی و تاریخی عباس آباد آسیب نزد

ساری- سرپرست پایگاه میراث جهانی باغ عباس آباد با اشاره به وقوع حریق در این باغ تاریخی گفت: هیج آسیبی به قسمت های اصلی و تاریخی پایگاه نرسیده است.

سید رحیم موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در آتش سوزی یکشنبه شب، هیچ گونه آسیبی به قسمت‌های اصلی و تاریخی این پایگاه وارد نشده است.

وی گفت: ساختمان اداری این پایگاه که از الحاقات سال ۱۳۸۸ بوده، دچار حریق شد که با تلاش به موقع نیروهای آتش‌نشانی، از سرایت آتش به بخش‌های اصلی و تاریخی این مجموعه جلوگیری شده است.

وی افزود: خوشبختانه در این حادثه خسارت جانی به وجود نیامده است و علت حادثه نیز در دست بررسی است.

موسوی با اشاره به موقعیت حساس این پایگاه و ثبت در فهرست میراث جهانی در مجموعه باغ‌های ایرانی، گفت: به زودی گزارش کاملی از میزان خسارت مالی ارائه خواهد شد.

کد مطلب 5089515

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