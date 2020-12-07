آتش سوزی به باغ جهانی و تاریخی عباس آباد آسیب نزد

سید رحیم موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در آتش سوزی یکشنبه شب، هیچ گونه آسیبی به قسمت‌های اصلی و تاریخی این پایگاه وارد نشده است.

وی گفت: ساختمان اداری این پایگاه که از الحاقات سال ۱۳۸۸ بوده، دچار حریق شد که با تلاش به موقع نیروهای آتش‌نشانی، از سرایت آتش به بخش‌های اصلی و تاریخی این مجموعه جلوگیری شده است.



وی افزود: خوشبختانه در این حادثه خسارت جانی به وجود نیامده است و علت حادثه نیز در دست بررسی است.

موسوی با اشاره به موقعیت حساس این پایگاه و ثبت در فهرست میراث جهانی در مجموعه باغ‌های ایرانی، گفت: به زودی گزارش کاملی از میزان خسارت مالی ارائه خواهد شد.