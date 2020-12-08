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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۲۰:۴۳

معاون بنیاد مسکن کشور:

وحدتیه را آبادتر از قبل می‌سازیم/ در کنار مردم هستیم

وحدتیه را آبادتر از قبل می‌سازیم/ در کنار مردم هستیم

بوشهر - معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ضمن انتقاد از ساخت‌وساز در حریم رودخانه گفت: در کنار مردم هستیم تا وحدتیه را آبادتر از قبل بسازیم.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله مهدیان عصر سه‌شنبه در نشست ستاد مدیریت بحران شهرستان دشتستان اظهار داشت: بازدیدی را از مناطق سیل زده شهرستان دشتستان داشتیم و مشخص شد که خسارت گسترده‌ای به مردم این شهرستان وارد شده است.

وی با اشاره به اینکه اموال و خانه‌های برخی از افراد ضعیف به شدت آسیب دیده است، افزود: برآوردها و پیشنهادات تخصصی خود را به دولت ارائه کرده‌ایم و انتظار می‌رود در اولین جلسه هیئت دولت شاهد مصوبات خوبی در این زمینه باشیم.

معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تاکید کرد: بنیاد مسکن استان بوشهر به صورت دقیق ارزیابی‌ها و کارشناسی برای برآورد خسارت‌های ناشی از سیل را انجام داده است و این برنامه همچنان ادامه دارد.

وی تصریح کرد: طی روزهای آینده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برنامه خود را برای بازسازی مناطق آسیب دیده از سیل آغاز خواهد کرد و با توجه به اینکه وحدتیه بیشترین آسیب را دیده است اقدامات در این شهر آغاز می‌شود.

مهدیان با انتقاد از ساخت‌وسازهایی که در حریم رودخانه انجام شده است، اضافه کرد: باید هرچه سریع‌تر نسبت به ساماندهی این خانه‌ها اقدام شود تا شاهد اتفاقات بعدی و تکرار این حوادث نباشیم.

وی تاکید کرد: نمایندگان عالی دولت در استان بوشهر شهرداری وحدتیه زمین‌هایی را اختصاص دهند و ما هم آماده هستیم که تسهیلات لازم را برای ساخت واحدهای جدید پرداخت کنیم.

معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه برای ساخت و بازسازی واحدها در کنار مردم هستیم، گفت: برای رفع مشکل در کنار مردم هستیم و با بازسازی و ترمیم واحدهای آسیب‌دیده وحدتیه را آبادتر از قبل کنیم.

کد مطلب 5091229

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