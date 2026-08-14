به گزارش خبرگزاری مهر، آلن ایر، دیپلمات سابق آمریکا در گفتگو با الجزیره تاکید کرد، ایران خود را برای رویارویی بلندمدت با آمریکا و رژیم صهیونیستی آماده میکند.
وی ادامه داد که ایران نمیخواهد با بازگشایی تنگه هرمز یا پذیرش آتشبس فراگیر به آمریکا فرصت نفس کشیدن بدهد.
این در حالی است که مقامات کشورمان بارها بر عدم تمایل خود برای گسترش دامنه جنگ تاکید و تصریح کرده اند که آمریکا با پذیرش شروط تهران، باید تاوان جنگ افروزی خود را پرداخت کند.
ایر بیان کرد: دولت کنونی آمریکا نه توانایی و نه تمایل ورود به مذاکرات هستهای جدی و مستمر با ایران را دارد. هدف اصلی این دولت خروج از وضعیت کنونی و اعلام پیروزی و سپس حرکت به سمت مسائل دیگر است که دستیابی به توافقی بلندمدت را دشوار میکند.
وی تصریح کرد که ایران خود را برای باقی ماندن در وضعیت آمادهباش آماده میکند و انتصابهای نظامی اخیر در ایران به همراه انتصاب محسن رضایی نشان دهنده تغییر ناگهانی در راهبرد تهران نیست بلکه این موضوع روندی را تقویت میکند که پس از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در ۲۸ فوریه گذشته شکل گرفته بود.
ایر اضافه کرد که ایران کنترل عملیاتی تنگه هرمز را در اختیار گرفته است و این پافشاری دلایل مختلفی دارد که از جمله آنها بازدارندگی راهبردی و همچنین امکان بهرهبرداری اقتصادی از این کنترل است. بازگشت به وضعیت گذشته که روزانه حدود ۱۳۰ کشتی از تنگه عبور میکردند بعید به نظر میرسد و بازگشایی جزئی تنگه تحت کنترل ایران ممکن است بیشترین چیزی باشد که در مرحله کنونی میتوان به آن دست یافت.
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