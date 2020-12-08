قسمت اول سریال قورباغه همزمان با قسمت ۲۵ آقازاده پخش می شود

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، سرانجام قسمت اول ۱ سریال قورباغه از ۲۴ آذرماه آغاز به پخش می‌کند. در همین هفته قسمت ۲۵ سریال آقازاده نیز توزیع می‌شود. این تقارن و همزمانی و در پی آن تقابل و رقابت این دو سریال در هفته‌های جاری می‌تواند از جمله نکات جالب توجه امسال باشد. باید دید که سریال قورباغه نیز می‌تواند به محبوبیت آقازاده برسد یا خیر.

قورباغه به کارگردانی هومن سیدی یک اثر در مدیوم بالا (high) در کشورهای: ایران و تایلند ساخته شده است. قورباغه در قالب ۱۶ قسمت و با تهیه کنندگی علی اسدزاده ساخته شده است. مراحل پیش تولید و سپس زمان تولید طولانی و پرهزینه و حرفه‌ای در کنار ستاره‌های بی شمار این سریال، قورباغه را به بزرگ‌ترین سوپرایز امسال تبدیل کرده است که همگان مشتاق دیدن آن هستند.

این سریال در سال ۹۸ به کارگردانی هومن سیدی و با شرکت چهره‌های معروفی چون سحر دولتشاهی, صابر ابر, نوید محمدزاده تولید و ساخته شده است. به جز این ۳ بازیگر، هومن سیدی, آناهیتا افشار, مهران غفوریان, نوید پورفرج, محمدامین شعرباف, احسان منصوری, نیما مظاهری, سعید حاج علی, سیامک اتفاقیان و فرشته حسینی نیز در این پروژه حضور دارند.

در خلاصه داستان سریال قورباغه آمده است که: دنیا برای من جای کوچیکیه. بعضی اوقات فکر می‌کنم دارم خفه می شم. احساس می‌کنم همه جا بسته است و من نمی تونم نفس بکشم. اپیزود ۱ سریال قورباغه در روز ۲۴ آذر در بستر آنلاین پخش می‌شود. در پایان برای راحتی شما کاربران عزیز، لینک قسمت اول سریال قورباغه در سایت کول دانلود نیز درج شده است.

دریافت قانونی این اثر: دانلود سریال قورباغه

آقازاده نیز پس از پخش ۲۴ قسمت کاملاً موفقیت آمیز و نمره قبولی که از سمت مخاطبین به دست آورده بود اینک به مرحله تویع قسمت ۲۵ رسیده است.

آقازاده رکوردهای خودش را هم شکست. در هفته گذشته و با پخش قسمت ۲۴ آقازاده، رکورد دانلود قسمت‌های پیشین خود که (که بالاترین رقم در بین همه سریال‌های شبکه نمایش خانگی از جمله سریال هم گناه، هیولا و مانکن بود) را باز هم شکسته و جابجا کرد. بدون شک آقازاده محبوب ترین سریال امسال بوده است. سریالی که با روایت حقایق پنهانی مفاسد اقتصادی و زدوبند های مافیایی توانست به این رکورد برسد.

همینک شما را دعوت به تماشای قسمت ۲۵ سریال آقازاده می‌کنیم. همچنین همگی قسمت‌های دیگر این سریال نیز از لینک زیر قابل دسترس می‌باشد.

دانلود قانونی: سریال آقازاده

در سریال آقازاده هر بازیگر و هر نقشی داستانی جداگانه و جالب دارد. امیر آقایی (در نقش نیما بحری / سید ابوذر شریفی), امین تارخ (در نقش حاج رضا تهرانی), امین حیایی (در نقش بهروز بهرامی), پردیس پورعابدینی (در نقش راضیه مقدم / مانلی), جمشید هاشم پور (در نقش حاج حسن), سینا مهراد (در نقش حامد تهرانی), دیبا زاهدی (در نقش سارا فضلی راد), کامبیز دیرباز (در نقش شهنام), لعیا زنگنه (در نقش شریفه), مهدی سلطانی (در نقش دکتر امیر بحری), نیکی کریمی (در نقش تینا فضلی راد), محمدحسین لطیفی (در نقش حاج محسن), ثریا قاسمی (در نقش احترام), مهدی کوشکی (در نقش الکس), کاوه خداشناس (در نقش علیرضا کیانی), سعید داخ (در نقش قاسمی), مسعود فروتن (در نقش استاد ارژنگ), سامیه لک (در نقش سحر کمالی), روزبه معینی (در نقش نوذر). همچنین علی زندوکیلی نیز برای «آقازاده» خوانده است. خواننده محبوب موسیقی پاپ سنتی قطعاتی را برای سریال شبکه نمایش خانگی «آقازاده» آماده کرده است. به گزارش روابط عمومی این سریال، او که پیش از این با اجرای ترانه تیتراژ سریال «بر سر دوراهی» در نوروز سال گذشته نخستین همکاری اش را با حامد عنقا رقم زده بود، در سریال تازه او نیز قطعاتی را اجرا می‌کند.

شما می‌توانید با مراجعه به وبسایت کول دانلود افزون بر این آثار به گنجینه‌ای بزرگ از محصولات جدید و قدیمی سینمای خانگی دسترسی داشته باشید. کول دانلود از به روزترین و پیشگام‌ترین سایت‌ها در زمینه دانلود فیلم‌های ایرانی می‌باشد. همچنین در بالای منوی سایت، گزینه سرچ وجود دارد و شما می‌توانید به هر فیلم دیگری که نیاز داشته باشید با یک جستجوی ساده، دسترسی داشته باشید.

* این مطلب صرفاً یک خبرآگهی است و خبرگزاری مهر در مورد محتوای آن هیچ نظری ندارد.