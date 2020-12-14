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۲۴ آذر ۱۳۹۹، ۹:۰۷

در شروع معاملات هفته؛

قیمت نفت برنت به بالای ۵۰ دلار بازگشت

قیمت نفت برنت به بالای ۵۰ دلار بازگشت

قیمت نفت خام در معاملات امروز دوشنبه تحت تاثیر خبر تایید اضطراری واکسن کرونای فایزر در اداره غذا و داروی آمریکا رشد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت نفت خام در معاملات امروز دوشنبه تحت تأثیر خبر تأیید اضطراری واکسن کرونای فایزر در اداره غذا و داروی آمریکا رشد کرد.

تا ساعت ۷:۱۲ به وقت تهران، قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت، ۱۸ سنت یا ۰.۳۶ درصد رشد کرد و به ۵۰.۱۵ دلار رسید.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی‌آی، ۱۴ سنت یا ۰.۳۰ درصد رشد کرد و به ۴۶.۷۱ دلار رسید.

این در حالی اتفاق می‌افتد که این شاخص‌ها در معاملات روز جمعه تحت تأثیر افزایش محدودیت‌های قرنطینه‌ای جدید در نیویورک افت کرده بودند و شاخص برنت به زیر ۵۰ دلار رسیده بود.

تأیید اضطراری واکسن کرونا در آمریکا این خوش‌بینی را در سرمایه‌گذاران ایجاد کرد که اقتصاد جهان و در نتیجه تقاضای نفت، با سرعت بیشتری به وضعیت نرمال باز می‌گردد.

کد مطلب 5095206

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