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۱۴ دی ۱۳۹۹، ۹:۵۴

مهر گزارش می‌دهد؛

تعلل دولت برای تعطیلی تهران چه دلیلی دارد؟

تعلل دولت برای تعطیلی تهران چه دلیلی دارد؟

در حالی که کارشناسان از اثرات جبران ناپذیر آلودگی هوا بر سلامت شهروندان سخن می گویند اما دولت پس از گذشت ۲۴ ساعت از پیشنهاد تعطیلی تهران به دلیل قرار گرفتن هوا در شرایط اضطرار سکوت کرده است.

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: کیفیت هوای تهران برای پنجمین روز متوالی در شرایط ناسالم برای همه گروه‌های جامعه قرار گرفته است. روز گذشته کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران بر اساس پیش بینی‌های سازمان هواشناسی (مبنی بر ادامه روند پایداری‌های جوی در پایتخت) آخرین تصمیم درباره کنترل موقت این شرایط با تعطیلی ادارات را گرفت اما بعد از گذشت ۲۴ ساعت هنوز هیئت دولت تصمیم رسمی برای ارائه پاسخ به ضرب الاجل این کمیته را اعلام نکرده است.

این در حالی است که کارشناسان محیط زیست و سلامت و بهداشت محیط شرایط آلودگی هوا را برای سلامت شهروندان تهرانی مخاطره‌آمیز می‌دانند. بهزاد اشجعی کارشناس محیط زیست در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تصمیمات تعیین شده در شرایط اضطرار آلودگی هوا در درجه اول به حفظ سلامتی مردم و در درجه بعدی به منظور کاهش ناگهانی میزان انتشار آلاینده‌ها است. گفت: شاید این توضیح، ابهامات زیادی را رفع کند. اصرار ما برای تعطیلی، رفع آلودگی هوا نیست، بلکه تماس حداقلی افراد با هوای آلوده است.

اثرات آلودگی هوا بر سلامت بلند مدت است

وی در ادامه به توضیح اثرات بلند مدت آلودگی هوا بر سلامت و تشریح پدیده harvesting پرداخت و گفت: این پدیده یعنی شما امروز در معرض هوای آلوده قرار می‌گیرید، اما اثرات منفی‌اش مدت‌ها بعد در شما پدیدار می‌شود. بنابراین نباید خسارات جانی آلودگی هوا را فقط در مراجعات اورژانسی، بیماری و فوتی‌های امروز مردم دید، همه ما که این روزها در معرض هوای آلوده بودیم باید منتظر اثراتش باشیم.

بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی تا ۴ روز دیگر پایداری‌های جوی در بیشتر مناطق کشور به ویژه شهرهای صنعتی و پرجمعیتی همچون تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، اراک و قم ادامه دارد. هواشناسی شرایط وارونگی هوا را در تهران را به شکل دو لایه گزارش داده و تصریح کرده است شدت این وارونگی در پایتخت به دو لایه در ارتفاع ۲۰۰ و ۹۰۰ متری افزایش پیدا کرده است، و پیش بینی می‌شود این شرایط در روزهای آینده نیز ادامه یابد.

تعلل دولت در تعطیلی تهران نیمه تعطیل

اما با وجود اینکه شرایط اضطرار آلودگی هوای پایتخت از سوی همه دستگاه‌های مسئول مورد تاکید قرار گرفته و تهران به دلیل شرایط کرونایی در حالت نیمه تعطیل به سر می‌برد و برای هماهنگی دستگاه‌هایی همچون آموزش و پرورش و آموزش عالی برای تعطیلی واحدهای آموزشی دولت چالشی پیش روی خود نمی‌بیند مشخص نیست تعلل دولت به چه دلیل بوده است.

طی ۸ ماه گذشته با توجه به دورکار شدن بسیاری از کارمندان بسترهای لازم برای دورکاری نیز تا حدودی فراهم است و می‌توان از این شرایط به عنوان بازوی کمکی کاهش سطح آلودگی هوای کلانشهرها کمک گرفت اما به نظر می‌رسد دولت به احتمال تغییرات جوی بیشتر دل خوش کرده است.

دولت نه تنها در اخذ تصمیم‌های کوتاه مدت برای حل این معضل تعلل و اهمال داشته است که پس از ۵ سال از ابلاغ قانون هوای پاک، هنوز از پس مسئولیت‌ها و وظایف خود در اجرای این قانون هوای پاک و حل معضل آلودگی هوا بر نیامده‌اند.

با وجود عملکرد منفی دولت در کنترل آلودگی هوا باز هم توپ در زمین مردم افتاد

بهزاد اشجعی متهم ردیف اول آلودگی هوا را وزارت کشور دانسته و با برشمردن وظایف قانونی این نهاد ابراز داشت: عدم اجرای طرح کاهش، عدم نظارت بر اجرای معاینه فنی، ناتوانی در نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، عدم نصب فیلتر جاذب دوده روی خودروهای عمومی درون شهری، مدیریت غلط ترافیک و ناتوانی در کاهش تقاضای سفرهای درون شهری همچنین عدم توسعه فضای سبز باعث بغرنج‌تر شدن هر ساله وضعیت آلودگی در سطح کشور است.

با این وجود طی روزهای گذشته مسئولان باز هم سعی کرده‌اند توپ را در زمین مردم بیاندازند و سخن از کاهش درجه دمای منازل برای کنترل آلودگی و یا کاهش استفاده از خودروهای شخصی بزنند. و پیروز حناچی شهردار تهران از شهروندان خواست با کاهش یک درجه‌ای دمای منازل، مصرف گاز خانگی را به میزان ۱۰ درصد کاهش دهند که در بهبود وضعیت هوا مؤثر است.

باید منتظر ماند دید آیا در ساعات آینده دولت برای ریه‌های شهروندان مسکن موقتی تعطیلی را تجویز می‌کند و یا به آسانی از کنار این معضل هم می‌گذرد.

کد مطلب 5110990
سمیرا خباز

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    نظرات

    • جواد IR ۱۰:۲۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
      15 0
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      دولت همه اش از مردم میخواد که رعایت کنن، خودش هیچ کاری نمیکنه ! از مردم میخواد که نرن سرکار، از مردم میخواد که تردد نکنن، باید پرواز کنن برن سرکار مردم!
    • sahar IR ۱۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
      12 0
      پاسخ
      بنظرت چیکار می تونیم بکنیم مهر؟ بخدا خسته ایم خسته از این همه بی تدبیری...مهر خسته ایم..به ولله بریدیم....یه تصمیم تعطیلی رو باید اینقد زجر بکشیم؟! بابا بگو تعطیل نمی کنیم یا می کنیم...مهر خسته ایم.... خسته...
      • ممد IR ۱۷:۱۲ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
        1 1
        خسته نباشی
    • هومن IR ۱۰:۴۶ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
      7 1
      پاسخ
      عمده آلودگی هوا، مازوت سوزبودن نیروگاهاست که در خبر اشاره ای به آن نشده است.
    • شهروند IR ۱۰:۵۲ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
      6 1
      پاسخ
      خيالتون راحت عزيزان راهور در سطوح بالا در حال كمك كردن به مردم جهت تردد بين شهري هستن.
    • علی IR ۱۱:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
      11 2
      پاسخ
      قرار نیست این رئیس دولت و وزیرانش برای مردم کاری و تصمیمی بگیرند...اینها که مردمی نیستند...مگر جان مردم برایشان اهمیت دارد..اینها کاره ای نیستند که باید تصمیمم بگیرند...ماشین های کوکی....هرجور آنها را کوک کنید همان کار را انجام می دهند...
    • IR ۱۱:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
      12 1
      پاسخ
      خدا لعنت کند روحانی ودوبری هاش رو تنها چیزی مه براش اصلا مهم نیست جان مردم هست
    • بد بخت IR ۱۱:۳۹ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
      12 0
      پاسخ
      آقایون خونه هاشون بالای شهر هست آلودگی کمتره
    • حمید IR ۱۱:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
      8 0
      پاسخ
      روحانی مخالف تعطیلی کارمندانه زمین و زمان هم به هم بریزه نظرش عوض نمیشه
    • مینا IR ۱۲:۰۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
      8 0
      پاسخ
      منم معتقدم تعطیلی ،نجات جان مردم هست.نه کاهش آلودگی.چون آلودگی فراتر از موتور و ماشین و دمای منازل هست.
    • IR ۱۲:۱۸ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
      11 1
      پاسخ
      مردم واقعا چه گناهی کردن صاحب کار دخترم کار رو تعطیل نکرده از همون موقع که برای کرونا اعلام تعطیلی بود الانم توی این هوای وحشتناک دولت هم تعطیل اعلام نمی کنه رسما منظورشون اینه که بمیریم آخه این چه وضعیه تعطیل کنید نکشید مردمو از کرونا و گرسنگی میمیریم کافی نیست واقعا؟؟
    • پدرام IR ۱۲:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
      6 1
      پاسخ
      درکل آقای روحانی و هیات دولتی با تعطیلی بشدت مخالفند هرچند سلامت مردم در خطر باشد هم مهم نیست
      • IR ۱۶:۲۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
        5 0
        چون اقتصادشون بشدت شکننده ست
    • وحید IR ۱۳:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
      6 0
      پاسخ
      باید چند تا از این به اصطلاح مسئولین رو ببندیشون به ارتفاع بالاترین نقطه ای که آلودگی زیاده تا ی ذره..بله ی ذره از درد این مردم رو بفهمن مردم رو هر جا لازم دارید استفاده ابزاری میکنید هر جا هم نخواید میشیم سربار اونم از یارانه چندرغازتون که ۱٪ جامعه گرفتن
    • سامانی US ۱۳:۱۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
      7 0
      پاسخ
      با سلام و احترام..البرز هم دست کمی از تهران ندارد و کارمندان حتی از بستر دور کاری نیز استفاده نمی کنیم و به صورت صد در صدی سر کار هستیم
    • IR ۱۴:۰۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
      14 0
      پاسخ
      آقایون تو منازل و محل کاراشون دستگاه تسویه هوا گذاشتند و راحت تنفس میکنند مردم عادی دارن خفه میشن !!!
    • IR ۱۴:۰۹ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
      8 0
      پاسخ
      فعلا که با این گروگانگیری که تو این هوای آلوده انجام شده آمار مشکلات تنفسی بالا میرود کسی هم از مسئولان نیست که اعتراض کنه چون خودشون براحتی آب خوردن مجوز تردد میگیرن و از این آلودگی فرار میکنن.بعضی ها هم که مایشو دارن جریمه رو هم میدن و میرن
    • عباس IR ۱۶:۰۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
      5 0
      پاسخ
      علت تعلل اهمیت نداشتن جان مردم می باشد و همچنین از دست رفتن منافع کسانی می شود که در این حوزه فعالیت بدون اثر بخشی لازم رادارند
    • IR ۱۶:۱۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
      11 0
      پاسخ
      تعجب نداره شنبه هفته بعد رئیس جمهور میاد میگه من خودم تازه امروز فهمیدم هوا آلوده بوده😁😁😁😁
    • IR ۱۶:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
      1 0
      پاسخ
      سلامتی مردم برای دولت ارزشی نداره وگرنه زودتر از اینها اقدام درست انجام میدادن و این معضل همیشگی رو برطرف میکردن
    • سعید IR ۱۷:۵۹ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
      2 0
      پاسخ
      اصلا چرا دولت داریم بابا مردم دارن خودشون خودشون و اداره میکن مگه دولت تونست جلو تورم رو بگیره که حالا بخواد آلودگی رو مدیریت کنه
    • ا IR ۱۸:۳۸ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
      2 0
      پاسخ
      جون ما مهم نیست..........
    • IR ۲۱:۰۹ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
      2 0
      پاسخ
      چون مسئولین در قبال مرگ مردم بی تفاوت هستند
    • علی IR ۰۵:۲۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
      1 0
      پاسخ
      به حسن روحانی بگید اتفاقی برات نمی افتد تو از ترس کرونا در جمع حاضر نمیشی آلودگی هوا هم در تو اثری ندارد این مردم بدبخت تهران هستند که گرفتار این معضل شده اند
    • IR ۰۵:۳۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
      1 0
      پاسخ
      ما نمی‌دونیم صادرات گاز مهمتره یا سلامتی مردم ؟! ایهاالناس ... داریم خفه میشیم
    • مهدیه IR ۰۸:۲۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
      1 0
      پاسخ
      سلام. مگه برای دولت مهمه که مردم با چه مشکلاتی مواجه هستند؟ مردم نهایتا می‌میرن و دولت کمتر یارانه پرداخت می‌کنه.
    • سعید IR ۰۹:۳۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
      1 0
      پاسخ
      آلودگی هوا برای این دولت مهم نیست چون هیچ قدمی برای رفع مشکلات مردم برنخواهند داشت . اصلاً جون مردم براشون مهم نیست
    • من IR ۱۵:۲۳ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
      1 0
      پاسخ
      دولت به فکر مردم نیس به فکر درامد خودشه تمام طرح های الکی و مسخره الودگی هوا و منع تردد هم برای گرفتن جریمه است

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