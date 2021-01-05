آزادی ۵۲ زندانی در البرز به مناسبت سالگرد شهید سلیمانی

اسماعیل جمیاری در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامههای اولین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در بین زندانهای استان البرز اظهار کرد: در سطح زندانهای استان تا امروز ۶۳ ختم قرآن، یک میلیون صلوات، تهیه ۱۴ سری جهیزیه برای نوعروسان منسوب به خانواده زندانیان، تهیه ۶۳ تلفن هوشمند همراه برای فرزان زندانیان، رونمایی از سرود سردار توسط مددجویان ندامتگاه کرج انجام و ثواب این امور تقدیم به روح مقدس شهید سلیمانی شد.
وی با اعلام خبر آزادی ۵۲ زندانی بیان کرد: جهت بزرگداشت مقام شهید سلیمانی، تعداد ۵۲ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد و بدهکاران مالی با مشارکت ستاد دیه، مرکز نیکوکاری و همراهی بسیج حقوقدان، مداحان و طلاب آزاد شدند.
مدیرکل زندانهای استان البرز از دیگر ویژه برنامههای اولین سالگرد حاج قاسم را بازدید ۱۲۰ نفر از قضات با همراهی رئیس کل دادگستری و گفتوگو و دیدار با زندانیان و اعطای مرخصی به ۱۰۰ نفر که پایان حبس خود را به سر میبردند، خبر داد.
جمیاری از توزیع ۵ هزار شناسنامه در بین زندانیان خبر داد و اظهار داشت: در برگه آخر این دفترچه پیمان نامهای نوشته شده که زندانیان با امضای آن شهید سلیمانی را به عنوان رفیق آسمانی خود انتخاب کردند و امیدواریم بتوانیم ادامهدهنده خوبی برای راه ایشان باشیم.
وی در خصوص بدهی ۵۲ نفر زندانی آزادشده متذکر شد: میزان بدهی این افراد بالغ بر ۵ میلیارد تومان بود که بخش اعظمی از این مبلغ توسط واحد مددکاری در شورای حل اختلاف با گرفتن رضایت از شکات و طلبکاران بخشیده شد.
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