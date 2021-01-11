ضرورت توسعه فعالیت های فرهنگی و دینی در مناطق محروم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد شیرعلیپور در دیدار مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل با بیان اینکه توجه به مناطق محروم و کم برخوردار از نظر فعالیت‌های فرهنگی و دینی ضروری است، اظهار کرد: شیوع ویروس کرونا در کنار تمام خسارت‌هایی که وارد کرد بخشی نیز به برنامه‌های فرهنگی و دینی مربوط می‌شود که امیدواریم با رعایت تمام مسائل بهداشتی این برنامه‌ها از سر گرفته شود.

وی آسیب‌های اجتماعی به وجود آمده از شرایط کنونی جامعه را یادآور شد و گفت: ایجاد محدودیت‌ها و تعطیلی کسب و کارها از لحاظ روحی و روانی در کنار معضلات اقتصادی و معیشتی فشارهای زیادی را بر مردم وارد کرده است که برنامه‌های دینی و فرهنگی با حضور کارشناسان و روحانیون در بین مردم می‌تواند آرامش روحی و روانی را به جامعه برگرداند.

امام جمعه کلور به نقش بی بدیل روحانیون مستقر در روستاها و مناطق محروم برای اجرای برنامه‌های دینی و فرهنگی اشاره کرد و افزود: در ایام کرونا بنا به تعطیلی مساجد و مراکز فرهنگی و آموزشی فعالیت‌های چهره به چهره فعالیت‌های فرهنگی و دینی متأسفانه کاهش یافت که بایستی برای تقویت و شروع مجدد برنامه‌ها اهتمام جدی داشت.

فعالیت روحانیون در مناطق آسیب پذیر اولویت مسائل فرهنگی و دینی است

مدیر کل تبلیغات اسلامی اردبیل نیز در این دیدار از اعزام روحانیون به مناطق آسیب پذیر اجتماعی استان اردبیل در راستای کاهش معضلات فرهنگی خبر داد و گفت: توصیف درست و شناسایی اولویت‌های اقدام فرهنگی برای جهت گیری فعالیت‌ها و نیز بهره مندی از ظرفیت فرهیختگان استان از موارد مهم در اجرای مور و نتیجه بخش فعالیت‌ها است که در سازمان تبلیغات اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام قاسم جعفرزاده بر ضرورت انجام دقیق رسالت و وظیفه فرهنگی از سوی نهادهای مربوطه تاکید کرد و گفت: مقام معظم رهبری در فرمایشات خود فرهنگ را زیر بنای تمام مسائل کشور عنوان و بر اولویت قرار دادن این امر تاکید کردند اما متأسفانه این کار از سوی برخی مسئولین مورد بی توجهی قرار گرفته و باعث بروز آسیب‌های مختلف اجتماعی شده است.

وی سازمان تبلیغات اسلامی را مرکز تولید فکر فرهنگی و دینی عنوان کرد و گفت: برنامه‌هایی که در راستای تقویت بنیان اعتقادی و فرهنگ دینی افراد جامعه تدوین و ارائه می‌شود، عموماً با تعامل و هم افزایی و ارتباط دوسویه با ادارات و نهادها علی الخصوص دفاتر امام جمعه هر شهر، به نتیجه مورد نظر نائل می‌شود در غیر این صورت، موازی کاری صورت گرفته و اتلاف هزینه و زمان را در پی خواهد داشت.

مدیر کل تبلیغات اسلامی با بیان اینکه ما دنبال آرم نیستیم بلکه در پی آرمان بوده و احصای نتیجه مطلوب مدنظر این سازمان است افزود: نباید به این امر فکر کنیم که کار فرهنگی لزوماً به نام تبلیغات اسلامی تمام شود بلکه بایستی کار جمعی برای رسیدن به هدف مد نظر قرار گیرد.

وی از جذب ۵۰ روحانی به استان اردبیل در راستای اجرای طرح بنیاد علوی و اعزام به مناطق آسیب پذیر خبر داد و افزود: در این راستا ۲۰ روحانی به شهرستان گرمی برای فعالیت در بنیاد علوی، ۱۳ روحانی برای مناطق حاشیه و آسیب پذیر شهرهای اردبیل، پارس آباد و مشگین شهر، ۱۷ روحانی مستقر نیز برای مناطقی از جمله شهر لرد خلخال برای اجرای طرح‌های فرهنگی و دینی و تلاش برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، اعزام کردیم.

حجت‌الاسلام جعفرزاده به حضور ۱۷ روحانی فعال در طرح «امام محله» در مساجد تراز استان اردبیل خبر داد و گفت: استقرار کامل و برنامه وسیع اولویت اصلی در طرح‌های فرهنگی روحانی محور در استان اردبیل که با ارزیابی‌های انجام شده و پایش منطقه‌ای، نتایج مطلوبی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و رفع معضلات فرهنگی داشته است.