به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین موسوی با اشاره به فعالیت مرکز نیکوکاری همدلی، اظهار کرد: نخستین پویشی که در این مرکز راه اندازی شد تحت عنوان شب‌های همدلی بود که در ماه مبارک رمضان با حضور و همت قهرمانان و ملی پوشان ورزشی، در مجموع ۳۰ شب ماه مبارک ۶۰ هزار وعده غذا در مسجد حضرت موسی بن جعفر (ع) توزیع شد.

وی با بیان اینکه پویش دوم با عنوان اکرام و همدلی بود، عنوان کرد: در این پویش ۲ هزار ۸۰۰ بسته معیشتی به تعداد شهدای شهرستان اسلام شهر تهیه شد که با حضور قهرمانان ملی روز گذشته در ورزشگاه ۷ هزار نفری شهدای اسلام شهر آماده و چیده شد.

مدیر مرکز نیکوکاری همدلی با اشاره به اینکه تهیه این بسته‌ها با کمک خیرین نیکوکاران و خیریه‌ها انجام شد، ادامه داد: این بسته‌ها از شب گذشته به دست خیریه‌ها رسید تا میان نیازمندان شهرستان‌های تهران برسد.

وی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، مطرح کرد: این قهرمانان به عنوان سرمایه‌های اجتماعی وارد عرصه شدند و در کنار ورزش حرفه‌ای به دنبال مردم داری هستند و در این شرایط نابسامان اقتصادی و کرونایی آمدند و در رابطه با مستضعفین خدمت‌رسانی کرده و لبخند به صورت نیازمندان می‌آورند.

موسوی افزود: در ادامه مسیر به دنبال فعالیت‌های بیشتری ازجمله زمینه‌سازی مطلوب در راستای ترک اعتیاد و برنامه ریزی در جنوب سیستان به منظور آب‌رسانی به روستاها که با کمک بچه‌های هیئت یا مهدی پیگیری می‌شود، هستیم و امیدواریم در این برنامه‌های آتی نیز از ظرفیت قهرمانان ملی بهره لازم را ببریم.

