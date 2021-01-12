رسول زارعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در استان بوشهر ۶۱۰ هزار نفر سهام عدالت دارند که حدود ۵۰ درصد از جمعیت استان را شامل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه سهام‌داران باید پس از آزادسازی روش مستقیم یا غیرمستقیم سهام‌داری را انتخاب می‌کردند، افزود: ۳۷۳ هزار نفر سهم‌داران عدالت استان بوشهر روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر خاطرنشان کرد: افرادی که هنوز روش سهام‌دارای خود را انتخاب نکرده‌اند و اقدامی در این زمینه نداشته‌اند، روش سهام‌داری غیرمستقیم برای آنها منظور می‌شود.

وی با تاکید بر ثبت‌نام افراد در سامانه سجام برای استفاده از روش غیرمستقیم سهام عدالت بیان کرد: مجلس این امکان ثبت نام جدید را برای جاماندگان از دریافت سهام عدالت فراهم خواهد کرد.