غبیشاوی: حضور مردم در راهپیمایی، دشمن را ناامید و محاسبات را برهم زد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحسین غبیشاوی در خطبههای نماز جمعه این هفته در مصلای نماز جمعه و هشت شهید گمنام اظهار کرد: حضور پرشور و کمنظیر مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشاندهنده بصیرت ملی و پیوند عمیق ملت با رهبری است و ثابت کرد تلاش دشمنان برای ایجاد فاصله میان مردم و نظام بینتیجه مانده است.
وی افزود: این حضور معنادار، محاسبات دشمن را برهم زد و نشان داد ملت ایران در بزنگاههای حساس با آگاهی و مسئولیتپذیری وارد میدان میشود و اجازه تحقق اهداف بدخواهان را نمیدهد.
امام جمعه آبادان با اشاره به تمرکز دشمنان بر تأثیرگذاری بر ذهن و باور جوانان تصریح کرد: بصیرت عمومی جامعه و حضور مردم در صحنههای مختلف، پاسخ قاطع به این جنگ نرم بوده و نقشهها را خنثی کرده است.
حجت الاسلام غبیشاوی خطاب به مسئولان خاطرنشان کرد: پشتوانه اصلی مدیران کشور همین مردم هستند و انتظار میرود با برنامهریزی دقیق و اولویتبندی صحیح، مسائل معیشتی و اشتغال جوانان را بهصورت جدی پیگیری کنند، چرا که بیکاری یک جوان میتواند یک خانواده را دچار آسیب کند.
وی با قدردانی از تلاشهای دولت گفت: کشور از ظرفیتهای فراوان تولیدی و اقتصادی برخوردار است و با مدیریت جهادی و عمل به رهنمودها میتوان بر مشکلات موجود غلبه کرد.
امام جمعه آبادان در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به برخی مطالبات شهری بیان کرد: ساماندهی نخالههای ساختمانی، بهبود وضعیت نظافت شهری و تکمیل شبکه فاضلاب از خواستههای جدی مردم است و انتظار میرود مسئولان شهری پیش از آغاز سال نو اقدامات عملی و مؤثری انجام دهند.
حجت الاسلام غبیشاوی با اشاره به در پیش بودن ماه مبارک رمضان بر ضرورت آمادگی معنوی جامعه تأکید کرد و افزود: شایسته نیست انسان با دل آلوده به گناه وارد مهمانی خدا شود و باید حرمت این ماه عزیز در جامعه حفظ شود.
وی ادامه داد: روزهخواری علنی زیبنده جامعه اسلامی نیست و با تذکر لسانی و اقدامات فرهنگی میتوان از بروز هنجارشکنیها جلوگیری کرد، چرا که بخش قابل توجهی از آسیبهای اجتماعی ریشه در ناآگاهی دارد.
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