امام جمعه کرمانشاه: ماه رمضان، ماه ترک گناه و میهمانی خداست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرمانشاه، با اشاره به قرار گرفتن در آخرین جمعه ماه شعبان‌المعظم، اظهار کرد: بندگان خدا، خودم و همه شما برادران و خواهران مؤمن و اهل عبادت را به رعایت تقوای الهی در همه حالات و لحظات زندگی دعوت می‌کنم، چرا که در آستانه ورود به ماه مبارک رمضان قرار داریم.

وی با بیان اینکه در منابع روایی، آخرین جمعه ماه شعبان همواره مورد توجه خاص حضرات معصومین(ع) بوده است، افزود: وجود مقدس پیامبر اعظم اسلام(ص) در چنین روزی توصیه‌ها و سفارش‌های مهمی درباره ماه مبارک رمضان در خطبه‌های نماز جمعه بیان می‌فرمودند و خطبه‌های متعددی از آن حضرت در این زمینه نقل شده است.

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به بخشی از خطبه‌های پیامبر اکرم(ص) تصریح کرد: پیامبر عظیم‌الشأن اسلام ماه رمضان را ماه خدا معرفی می‌کنند؛ ماهی که با برکت، رحمت و عظمت الهی به سوی بندگان می‌آید و در توصیف آن می‌فرمایند شب‌هایش بهترین شب‌ها، روزهایش بهترین روزها و ساعاتش برترین ساعات است.

حجت‌الاسلام غفوری ادامه داد: در یکی از این خطبه‌ها آمده است که «شما در این ماه به مهمانی خدا دعوت شده‌اید و از اهل کرامت الهی قرار گرفته‌اید»، به این معنا که مؤمنان در ماه رمضان مشمول لطف و کرامت ویژه پروردگار متعال می‌شوند.

وی با اشاره به آثار معنوی اعمال مؤمنان در ماه رمضان گفت: پیامبر اکرم(ص) می‌فرمایند نفس کشیدن مؤمن در این ماه ثواب تسبیح دارد، خواب او عبادت محسوب می‌شود، اعمالش مورد قبول خداوند قرار می‌گیرد و دعاهایش به اجابت نزدیک‌تر است؛ این‌ها همه نشان‌دهنده جایگاه ویژه ایمان و تقوا در این ماه مبارک است.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت نیت خالص افزود: پیامبر اسلام(ص) توصیه می‌کنند که در ماه رمضان با نیت‌های صادق و دل‌های پاک از خداوند درخواست کنیم، چرا که ریا و آلودگی دل مانع بهره‌مندی از برکات این ماه خواهد شد.

حجت‌الاسلام غفوری به جایگاه قرآن در ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: تلاوت قرآن از بزرگ‌ترین عبادات این ماه است و هر آیه‌ای که در رمضان خوانده می‌شود، ثواب ختم قرآن در غیر رمضان را دارد و حتی کسانی که توانایی قرائت کامل ندارند، با تکرار سوره‌های حفظ‌شده نیز از این ثواب بهره‌مند می‌شوند.

وی با اشاره به هشدار پیامبر اکرم(ص) خاطرنشان کرد: انسان شقی کسی است که ماه رمضان بر او بگذرد و از آمرزش الهی محروم بماند؛ چنین فردی دچار بدبختی حقیقی شده است.

امام جمعه کرمانشاه با بیان توصیه‌های پیامبر(ص) درباره یادآوری گرسنگی و تشنگی قیامت در هنگام روزه‌داری افزود: تحمل سختی‌های روزه، انسان را برای صحنه‌های قیامت آماده می‌کند و موجب رشد معنوی می‌شود.

حجت‌الاسلام غفوری سپس به روایتی از امام رضا(ع) درباره روزهای پایانی ماه شعبان اشاره کرد و گفت: امام هشتم(ع) سفارش می‌کنند که کوتاهی‌های گذشته جبران شود، دعا، استغفار و تلاوت قرآن افزایش یابد و انسان با توبه و اخلاص وارد ماه رمضان شود.

وی ادامه داد: امام رضا(ع) تأکید می‌کنند که مؤمن باید امانت‌های مردم را ادا کند، کینه‌ها را از دل بیرون ببرد، تقوای الهی را در آشکار و پنهان رعایت کند و در همه امور بر خداوند توکل داشته باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه افزود: در روایات آمده است که خداوند متعال در ماه شعبان و به حرمت ورود به ماه رمضان، بندگان بسیاری را از آتش دوزخ آزاد می‌کند و این فرصتی بزرگ برای بازگشت و پاکسازی روح است.

حجت‌الاسلام غفوری با اشاره به خطبه شعبانیه که به نقل از امیرالمؤمنین علی(ع) روایت شده است، بیان کرد: در پایان این خطبه، پیامبر اسلام(ص) برترین عمل در ماه رمضان را ترک گناه و پرهیز از محارم الهی معرفی می‌کنند و این اصل، مقدم بر همه عبادات دیگر است.

وی تأکید کرد: مراقبت از چشم، زبان، گوش و همه اعضا و جوارح در ماه رمضان ضروری است، چرا که ارتکاب گناه به‌منزله آزاد کردن شیطان از بند است.

امام جمعه کرمانشاه در بخش دیگری از خطبه‌ها، با تقدیر از حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، گفت: ملت ایران با حضور باشکوه خود، دشمنان را مأیوس کردند و عزت، اقتدار و وحدت ملی را به نمایش گذاشتند.

حجت‌الاسلام غفوری با اشاره به پیام قدردانی رهبر معظم انقلاب افزود: این حضور، پشتیبانی مجدد از جمهوری اسلامی و نشانه انسجام ملی بود و وعده الهی بر عزت و پیروزی ملت ایران تحقق خواهد یافت.

وی همچنین با اشاره به دهه پایانی ماه شعبان به‌عنوان دهه تکریم و تعظیم مساجد گفت: غبارروبی، تجهیز و آماده‌سازی مساجد برای ماه رمضان وظیفه‌ای همگانی است و مؤمنان باید در این زمینه مشارکت فعال داشته باشند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به آتش‌سوزی یکی از مساجد در حاشیه شهر کرمانشاه، از مردم خواست در بازسازی این مسجد مشارکت کنند و افزود: کمک‌های مالی، صدقات و حتی زکات می‌تواند در این مسیر هزینه شود.

حجت‌الاسلام غفوری در پایان، نمازگزاران را به هوشیاری در برابر جنگ روانی، شایعات و دروغ‌پردازی‌های دشمن فراخواند و تأکید کرد: مراقبت از فرزندان و نسل جوان در فضای مجازی، امروز یکی از مهم‌ترین عرصه‌های جهاد فرهنگی است.