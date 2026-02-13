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۲۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۵۰

هاشمی فر: شهید «آقایی» از کارآگاهان برجسته و متعهد پلیس لرستان بود

هاشمی فر: شهید «آقایی» از کارآگاهان برجسته و متعهد پلیس لرستان بود

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی لرستان، تأکید کرد: شهید سرگرد «موسی آقایی» از کارآگاهان برجسته و متعهد پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان لرستان بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر صبح امروز جمعه در حاشیه مراسم تشییع شهید فدایی امنیت، سرگرد شهید «موسی آقایی»، با تأکید بر اینکه مسیر شهادت، مسیر عزت، شرف و غیرت است، اظهار داشت: جوهره وجودی پلیس، تأمین نظم، امنیت، آرامش و آسایش مردم و مکمل بصیرت و آگاهی جامعه است.

وی گفت: شهید سرگرد «موسی آقایی» از کارآگاهان برجسته و متعهد پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان لرستان بود که در راه مبارزه با ناامنی و دفاع از امنیت مردم، جان خود را خالصانه تقدیم کرد.

فرمانده انتظامی لرستان، افزود: این شهید والامقام در مقابله‌ای شجاعانه و جانانه با سردسته یک باند سابقه‌دار، مسلح و خطرناک که دارای سوابق متعدد شرارت و ایجاد ناامنی بود، مردانه ایستادگی کرد و در جریان این عملیات، ضمن به هلاکت رسیدن این شرور مسلح، خود نیز به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

سردار هاشمی فر با بیان اینکه امنیت امروز جامعه مرهون ایثار و جان‌فشانی چنین مجاهدانی است، تصریح کرد: شهید «آقایی» جان‌عزیز خود را در راه امنیت نظام مقدس جمهوری اسلامی، انقلاب و ولایت تقدیم کرد و بی‌شک خون پاک او ضامن استمرار امنیت و اقتدار این سرزمین خواهد بود.

وی در ادامه ضمن عرض تسلیت به محضر مقام معظم رهبری، خانواده معزز شهید، بستگان، همکاران و مردم قدرشناس استان لرستان، ابراز امیدواری کرد: ان‌شاءالله این شهید عزیز شفیع همه ما در روز جزا باشد.

فرمانده انتظامی لرستان همچنین از حضور پرشور و باشکوه مردم مؤمن، ولایت‌مدار و نمازگزار در مراسم تشییع این شهید والامقام قدردانی کرد و از همراهی و حضور مسئولان، نیروهای مسلح، همکاران شهید در مجموعه انتظامی، سپاه و ارتش و نیز دانشگاهیان و اقشار مختلف مردم تقدیر به عمل آورد.

سردار هاشمی فر، تأکید کرد: راه شهدا ادامه دارد و پلیس جمهوری اسلامی ایران بااقتدار، در مسیر تأمین امنیت و آرامش مردم، استوار و خلل‌ناپذیر گام برخواهد داشت.

کد مطلب 6747785

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