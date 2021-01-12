مهلت شرکت در تکمیل ظرفیت دوره های کارشناسی علمی کاربردی تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به مصوبات بیست و چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو ۲۲ مهر ۹۹ مقرر شد برای ظرفیت خالی مانده رشته‌های تحصیلی دوره‌ های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی – کاربردی مهرماه سال ۱۳۹۹، پذیرش در نوبت بهمن ماه انجام شود.

تمامی متقاضیان (اعم از متقاضیانی که در پذیرش دوره مذکور ثبت‌نام کرده و یا ثبت‌نام نکرده‌اند)، می‌توانند برای ثبت‌نام در رشته‌های تحصیلی مراکز آموزشی پذیرنده در این مرحله، با مشاهده اطلاعات رشته‌ محل های اعلام شده و مشخص کردن رشته و مرکز آموزشی مورد علاقه خود، با همراه داشتن مدارک مورد نظر به مرکز آموزشی محل پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه کنند.

متقاضیان تا امروز ۲۳ دیماه ۹۹ فرصت داشتند به مرکز آموزشی محل پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه کنند که این مهلت با توجه به اعلام کدرشته های جدید و اصلاحات دفترچه راهنما تا پنجشنبه ۲۵ دی ماه ۹۹ تمدید شد.

متقاضیان باید دارای گواهینامه کاردانی (فوق دیپلم) بوده و حداکثر تا تاریخ ۳۰ بهمن ۹۹ نسبت به اخذ مدرک تحصیلی دیپلم خود اقدام کرده باشند.

تبصره : متقاضیانی که حداکثر تا تاریخ ۳۰ مهر ۹۹ از مقطع کاردانی فارغ التحصیل شده‌اند لازم است معدل درج شده در گواهی کاردانی را در تقاضانامه ثبت‌نام درج کنند.

آن دسته از متقاضیانی که در زمان ثبت‌نام دانشجوی سال آخر دوره کاردانی هستند و حداکثر تا تاریخ ۳۰ بهمن ۹۹ موفق به اخذ مدرک کاردانی خود می‌شوند مجاز به انتخاب کدرشته محل‌های این مرحله هستند و جهت ثبت معدل کل خود باید بایست میانگین نمرات واحدهای درسی گذرانده شده تا تاریخ ۳۰ مهر ۹۹ را در تقاضانامه ثبت نامی درج کنند.

این متقاضیان باید کاربرگ شماره ۱۰۳ (مندرج در اطلاعیه) را تکمیل و در زمان ثبت‌نام به مرکز آموزشی مورد نظر خود ارائه کنند.

متقاضیان باید در زمان ثبت‌نام از طریق مراکز آموزشی مربوط، بابت هزینه ثبت‌نام نسبت به پرداخت مبلغ ۴۶۰ هزار ریال (۴۶ هزار تومان) از طریق سیستم پرداخت الکترونیکی در سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org اقدام کنند.

متقاضیان لازم است از پیش‌نویس تقاضانامه ثبت‌نام پرینت تهیه کرده و پس از تکمیل به مرکز آموزشی مورد تقاضا ارائه کنند.

هر متقاضی می‌تواند صرفاً یک کدرشته محل از یک گروه آموزشی و با توجه به مندرجات اطلاعیه و دفترچه راهنمای پذیرش دوره‌ مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی مهر ماه سال ۱۳۹۹ انتخاب کند.

در صورت ثبت‌نام متقاضی در دو کدرشته محل و یا در دو مرکز آموزشی، اطلاعات وی از بانک اطلاعات پذیرفته‌شدگان یکی از مراکز بر اساس ضوابط این سازمان حذف شده و هیچگونه اعتراضی در این خصوص پذیرفته نخواهد شد.

متقاضیان باید در زمان ثبت‌ اطلاعات در سامانه مربوط از طریق مراکز آموزشی در خصوص کدرشته محل مورد علاقه خود دقت و توجه لازم را بعمل آورند. پس از ثبت، کدرشته محل ثبت شده برای داوطلبان قابل تغییر و یا تعویض نیست.

پس از پایان مهلت مقرر در این اطلاعیه، مراکز مجاز به ثبت‌نام از متقاضیان نخواهند بود و هیچ اقدامی از سوی این سازمان برای متقاضیانی که بعد از تاریخ تعیین شده مراجعه کنند نیز صورت نخواهد پذیرفت.

چنانچه متقاضی قبلاً در ردیف پذیرفته‌شدگان نهایی مرحله پذیرش دوره‌ های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی مهر ماه سال ۱۳۹۹ قرار گرفته باشد و در این مرحله از پذیرش برای ادامه تحصیل در یکی از مراکز ثبت‌نام کند، قبولی قبلی وی لغو و با آنان همانند دانشجوی انتقالی رفتار خواهد شد.

همه متقاضیان«مرد» باید در زمان ثبت‌نام و شرکت در این مرحله از پذیرش دانشجو، از نظر نظام وظیفه منعی برای ادامه ­تحصیل نداشته باشند.

پس از انجام ثبت‌نام، افراد به عنوان پذیرفته شده مشروط (در مراکز آموزشی پذیرنده که به آن مراجعه داشته‌اند) تلقی می‌شوند و شروع به تحصیل آنان تا زمان تایید نهایی این سازمان بصورت مشروط خواهد بود.

مدارک لازم برای ثبت‌نام شامل شش قطعه عکس تمام رخ ۴×۳ تهیه شده در سال جاری، تصویر شناسنامه و اصل آن جهت مطابقت، تصویر کارت ملی و اصل آن جهت مطابقت است.

همچنین اصل مدرک فوق دیپلم یا کاردانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و یا آموزشکده های فنی و حرفه ای به انضمام یک برگ تصویر آن از جمله مدارک ثبت نام است.

اصل کاربرگ ۱۰۳ (فرم تایید معدل) برای دانشجویانی که تا تاریخ ۳۰ بهمن ۹۹ تمامی دروس مقطع کاردانی خود را خواهند گذراند و تاکنون گواهینامه پایان تحصیلات برای آنان صادر نشده است. این دسته از متقاضیان باید میانگین نمرات واحدهای درسی گذرانده شده تا تاریخ ۳۰ مهر ۹۹ را این کاربرگ و تقاضانامه ثبت نامی درج کنند.

اصل کاربرگ ۱۰۱ (گواهی اشتغال به کار مندرج در دفترچه راهنمای پذیرش دوره‌ های مذکور) با امضا و مهر بالاترین مقام مسؤل، آخرین فیش حقوقی و آخرین حکم کارگزینی یا قرارداد معتبر انجام کار و برای شاغلین نیروهای مسلح ارائه حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار از یگان مربوط برای متقاضیان کدرشته محل هایی که پذیرش درآنها صرفاً مختص شاغلین است، از دیگر مدارک ثبت نام محسوب می شود.

ارائه مدرکی که وضعیت نظام وظیفه برادران را مشخص کند باید در مدارک ثبت نام ارائه شود.

اصلاحات مربوط به دفترچه راهنمای پذیرش دوره‌ های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی مهر ماه سال ۱۳۹۹ نیز در اطلاعیه ثبت نام درج شده است و داوطلبان برای انتخاب رشته باید به آن دقت کنند.