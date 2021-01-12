ترافیک باری بین چین و اروپا به بالاترین سطح تاریخ رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، اوپراتور راه‌آهن دولتی چین اعلام کرد که در سال ۲۰۲۰ تعداد قطارهای باری بین چین و اروپا به رکورد تاریخی ۱۲,۴۰۰ واحد رسیده است که این نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد جهش داشته است.

طبق گزارش جدید گروه راه‌آهن چین، این اولین بار در تاریخ چین است که تعداد قطارهای باری بین این کشور و اروپا از ۱۰,۰۰۰ واحد بیشتر می‌شود.

داده‌های جدید نشان می‌دهد رکورد زدن تعداد قطارهای باری بین این دو قطب تجاری جهان باعث شده است تا حجم تبادلات بار بین آنها معادل ۱.۱۴ میلیون کانتینر ۲۰ فوت بشود که این به معنای جهشی ۵۶ درصدی نسبت به سال گذشته است.

این قطارهای باری بیش از ۹۰ شهر در ۲۰ کشور اروپایی را پوشش می‌دهند و تأثیر مهمی در کنترل و پیشگیری کرونا داشته‌اند. در کل بیش از ۷۶ هزار تن یا ۹.۳۱ میلیون واحد کالای مرتبط با کنترل و پیشگیری کرونا از چین به ایتالیا، آلمان، اسپانیا، جمهوری چک، روسیه، لهستان، مجارستان، هلند، لیتوانی و بلژیک ارسال شده است.