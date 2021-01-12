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۲۳ دی ۱۳۹۹، ۱۹:۰۶

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کرمانشاه:

پیکر مطهر یک شهید گمنام پنج‌شنبه در کرمانشاه تشییع می‌شود

پیکر مطهر یک شهید گمنام پنج‌شنبه در کرمانشاه تشییع می‌شود

کرمانشاه- مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان کرمانشاه گفت: پیکر مطهر یک شهید گمنام پنج‌شنبه در کرمانشاه تشییع می‌شود.

سردار ناصر باباخانی بعدازظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیکر مطهر یک شهید گمنام پنج‌شنبه ساعت ۱۰ صبح تشییع می‌شود.

وی افزود: تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر این شهید گمنام با حضور نیروهای مسلح با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در گروه توپخانه ۶۲ مومنون سپاه پاسداران واقع در جاده بیستون انجام می‌شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: پیکر این شهید گمنام ۲۰ ساله بوده که از عملیات کربلای پنج در منطقه شلمچه از دفاع مقدس به‌جای مانده است.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط کرونایی، فاصله‌گذاری اجتماعی و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی بسیار حائز اهمیت است.

کد مطلب 5120779

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