لزوم ترسیم نقشه راه برای رسیدن به تجارت ۲۰ میلیارد دلاری با عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، علیرضا رزم حسینی در دیدار با «علاء احمد الجبوری» افزود: راهبرد وزارت صمت در حوزه تجارت بین‌المللی صادرات به ۱۵ کشور همسایه است که ۷۰ درصد صادرات ایران به این کشورها در سال جاری بوده است.

وی با اعلام اینکه عراق رتبه اول صادرات ایران به کشورهای همسایه را در اختیار دارد، تصریح کرد: به دنبال گسترش و تعمیق مراودات تجاری برای ارتقا سطح صادراتی هستیم.

رزم حسینی به برخی ظرفیت‌های کشورمان اشاره کرد و گفت: ۳۰ میلیون تن فولاد تولید می‌کنیم، در حوزه مس به ظرفیت تولید ۴۰۰ هزار تن رسیده‌ایم و صادرات فلزات کشورمان نیز به ۸ میلیارد دلار رسیده است.

وی همچنین اضافه کرد: در آینده‌ای نزدیک به ظرفیت تولید بیش از ۵۲ میلیون تن فولاد می‌رسیم و در چهار سال آینده در حوزه تولید مس جزو ۱۰ کشور برتر دنیا خواهیم بود که این ظرفیت‌ها، زمینه‌های مناسبی برای تعمیق روابط تجاری میان ایران و عراق خواهند بود.

آمادگی ایران برای برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در شهرهای اصلی عراق

وزیر صمت همچنین بر آمادگی ایران برای برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در شهرهای اصلی عراق و فعالیت در حوزه نوسازی و بهسازی صنایع تأکید کرد و گفت: با وجود تحریم‌ها، در حوزه تولید لوازم خانگی به همت تولیدکنندگان داخلی گام‌های خوبی برداشته شده است و این حوزه نیز زمینه مناسبی برای تعمیق همکاری‌های دو کشور است.

رزم حسینی همچنین بر آمادگی کشورمان برای کشت فرامرزی در زمینه گندم، جو و ذرت در عراق تاکید کرد و افزود: با توجه به ظرفیت‌های مناسب در حوزه زمین و سطح قابل کشت، آب و خاک این حوزه می‌تواند تأثیر گذار باشد و با ایجاد تجارت پایدار و درازمدت با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط دو کشور، زمینه ایجاد اشتغال و توسعه را فراهم آورد که شرکت بازرگانی دولتی ایران با تعامل و هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه می‌تواند سفارش دهنده باشد.

وی همچنین بر تسهیل امور واحدهای تولیدی و شرکت‌های خدمات فنی مهندسی ایران در عراق تاکید کرد و ادامه داد: در حوزه خودروسازی آماده همکاری با ایجاد شرکت مشترک در عراق و سرمایه‌گذاری مشترک هستیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان همچنین تسویه مطالبات کشورمان در بانک‌های عراقی از طریق حواله یا تهاتر را مورد تاکید قرار داد و خواستار همکاری عراق در این حوزه شد.

رزم حسینی با اعلام اینکه وزارت صمت بیش از ۶۰ میلیارد دلار صادرات ایران را در اختیار دارد، افزود: کمیته مشترک با مشارکت بخش خصوصی دو کشور ایجاد می‌کنیم و به عنوان دو وزارتخانه مسیر و حضور دو کشور را در حوزه مراودات تجاری فراهم می‌آوریم.

وزیر تجارت عراق هم بر گسترش مراودات و مناسبات تجاری به ویژه در حوزه تجارت تهاتری تاکید کرد.

علی احمد الجبوری افزود: از دو سال گذشته در حوزه گندم و جو در حال خودکفایی هستیم و این زمینه‌ها برای تعمیق روابط تجاری می‌توانند مؤثر باشند.

وی با تاکید بر ضرورت برگزاری نمایشگاه‌های مختلف برای ارائه محصولات به صورت مستقیم و بدون واسطه با همکاری شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران، گفت: تراز تجاری دو کشور بالاست که زمینه مساعدی برای تأمین منافع دو کشور به شمار می‌رود، عراق پس از چین کشور دوم در حال تجارت با ایران است.

وزیر تجارت عراق با اشاره به شیوع ویروس کووید ۱۹ و تأثیر آن بر کسب و کارها و اقتصاد دنیا، گفت: برای ارتقا مبادلات، همکاری‌های منطقه‌ای و توسعه روابط تجاری ضرورت دارد.