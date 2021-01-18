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۲۹ دی ۱۳۹۹، ۱۶:۳۰

در معاملات امروز رقم خورد؛

نوسان سهام آسیا اقیانوسیه / سهام چین رشد کرد

نوسان سهام آسیا اقیانوسیه / سهام چین رشد کرد

سهام آسیا اقیانوسیه در معاملات امروز دوشنبه افت کرد اما سهام چین با انتشار گزارش مثبتی از رشد اقتصادی این کشور با رشد همراه شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، سهام آسیا اقیانوسیه در معاملات امروز دوشنبه افت کرد اما سهام چین با انتشار گزارش مثبتی از رشد اقتصادی این کشور با رشد همراه شد.

جامع‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی بدون سهام ژاپن ۰.۳۱ درصد افت کرد و نیکی ژاپن ۰.۹۷ درصد سقوط کرد.

در بازار چین، کامپوزیت شانگهای ۰.۸۶ درصد رشد کرد و هانگ‌سنگ در هنگ‌کنگ ۰.۸۶ درصد بالا آمد.

ای‌اس‌اکس استرالیا ۰.۷۸ درصد افت کرد و کوسپی کره‌جنوبی با سقوط سنگین ۲.۳۳ درصدی روبرو شد.

در بازار ارز، نرخ برابری دلار آمریکا با یوآن چین و ین ژاپن به ترتیب به ۶.۴۸۳۷ واحد و ۱۰۳.۷۲ واحد رسید.

کد مطلب 5124451

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