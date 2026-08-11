  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۳

استقلال با سرمربی فصل گذشته به توافق رسید

استقلال با سرمربی فصل گذشته به توافق رسید

تیم فوتسال زنان استقلال پس از قهرمانی در نخستین فصل حضورش در لیگ برتر برای ادامه همکاری با شهناز یاری به توافق رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال زنان استقلال برای ادامه همکاری با شهناز یاری به توافق رسید و قرارداد این مربی به‌زودی به صورت رسمی امضا خواهد شد.

یاری که فصل گذشته هدایت استقلال را برعهده داشت و این تیم را در نخستین حضورش در لیگ برتر فوتسال زنان به قهرمانی رساند در فصل جدید نیز روی نیمکت آبی‌پوشان خواهد نشست.

استقلال مذاکرات برای جذب بازیکنان مدنظر یاری را نیز آغاز کرده تا با تقویت ترکیب آماده حضور در فصل جدید شود.

لیگ برتر فوتسال زنان از سوم مهرماه با حضور ۱۶ تیم و در قالب دو گروه هشت‌تیمی آغاز خواهد شد.

کد مطلب 6914397

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها