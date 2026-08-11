استقلال با سرمربی فصل گذشته به توافق رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال زنان استقلال برای ادامه همکاری با شهناز یاری به توافق رسید و قرارداد این مربی به‌زودی به صورت رسمی امضا خواهد شد.

یاری که فصل گذشته هدایت استقلال را برعهده داشت و این تیم را در نخستین حضورش در لیگ برتر فوتسال زنان به قهرمانی رساند در فصل جدید نیز روی نیمکت آبی‌پوشان خواهد نشست.

استقلال مذاکرات برای جذب بازیکنان مدنظر یاری را نیز آغاز کرده تا با تقویت ترکیب آماده حضور در فصل جدید شود.

لیگ برتر فوتسال زنان از سوم مهرماه با حضور ۱۶ تیم و در قالب دو گروه هشت‌تیمی آغاز خواهد شد.