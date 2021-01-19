دیاب: سیگنالهای مثبت فراوان هستند/ دیدار قریب الوقوع حریری و عون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، حسان دیاب نخست وزیر پیشبرد امور لبنان با نبیه بری رئیس پارلمان لبنان دیدار کرد و پس از این دیدار گفت: نبیه بری بر آمادگی برای کمک و حل مشکل مربوط به تشکیل کابینه تاکید کرد و دیداری خوبی و بارزی داشتیم.

وی با اشاره به موارد مثبتی که وجود دارد، افزود: ما باید بر امور مثبت تکیه کنیم به ویژه که امور مثبت زیادی وجود دارد.

حسان دیاب همچنین با میشل عون رئیس جمهور لبنان هم دیدار کرد و پس از این دیدار گفت: آنچه من دریافتم امور مثبت و تمایل برای به جریان افتادن رایزنیهای مربوط به تشکیل دولت در اسرع وقت بود.

وی بیان کرد: ما اوضاع لبنان را مورد رایزنی قرار دادیم و به زودی شاهد دیدار عون و حریری خواهیم بود.

همچنین، سعد حریری نخست وزیر مکلف ظهر امروز (سه شنبه) در بیت الوسط میزبان حسان دیاب بود و در این دیدار درباره آخرین تحولات اوضاع عمومی لبنان بحث و تبادل نظر شد.

حسان دیاب پس از این دیدار گفت: لبنان به شدت به یک توافق سیاسی بین همه گروههای ذیربط نیاز دارد. اولویت ما همراه با حریری، تشکیل دولت در سریعترین زمان ممکن است تا با پیامدهای بحران های متوالی مقابله کند. به منظور تحریک روند تشکیل دولت هر گونه نقش مثبتی را ایفا خواهیم کرد.

سعد حریری نیز گفت: ما درباره لزوم تشکیل دولت در سریعترین زمان ممکن گفتگو کردیم و انعطاف پذیری خود را در مورد روند تشکیل کابینه نشان دادیم.

میشل عون جلسه فوق العاده شورای عالی دفاع را خواستار شد

از سوی دیگر حساب توییتری ریاست جمهوری لبنان اعلام کرد که میشل عون خواستار برگزاری جلسه فوق العاده شورای عالی دفاع این کشور در روز پنج شنبه در کاخ بعبدا شده است.