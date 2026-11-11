عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: طرح دوفوریتی موسوم به «حذف شرط اجتهاد از وزیر اطلاعات» یکشنبه هفته آینده (۲۴ آبان‌ ماه) در دستورکار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.

شرط اجتهاد، دامنه انتخاب وزیر اطلاعات را محدود می‌کند

وی در این مورد، توضیح داد: پس از شهادت وزیر اطلاعات، مباحثی درباره اینکه آیا وزیر اطلاعات الزاماً باید مجتهد باشد یا خیر، مطرح شد که این موضوع موافقان و مخالفانی داشت. به هر حال، اگر شرط اجتهاد وجود داشته باشد، دامنه انتخاب وزیر پیشنهادی اطلاعات محدود می‌شود و اگر شرط اجتهاد نباشد، دامنه انتخاب گسترده‌تر خواهد شد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی افزود: به هر صورت، این موضوع یکی از دلایل تأخیر در بررسی وزیر پیشنهادی اطلاعات شد. بر این اساس، طرح دوفوریتی «حذف شرط اجتهاد از وزیر اطلاعات» در مجلس برای برون‌رفت از این وضعیت تهیه شد.

مجلس برای جبران خلأ احتمالی، دو سازمان پیش‌بینی کرد

گودرزی گفت: این طرح می‌گوید نیازی نیست وزیر پیشنهادی اطلاعات الزاماً مجتهد باشد. با وجود این و با توجه به مأموریت‌های مهم وزارت اطلاعات، حذف شرط اجتهاد ممکن است خلأیی در کار ایجاد کند. برای جبران این موضوع، دو سازمان در این وزارتخانه پیش‌بینی شده است.

سخنگوی هیئت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین «سازمان حفاظت اطلاعات» و «سازمان عقیدتی سیاسی وزارت اطلاعات» تشکیل می‌شوند و حکم رؤسای این دو سازمان را رهبر معظم انقلاب صادر می‌فرمایند. این اصلاحات در ساختار وزارت اطلاعات، بسته‌ای کامل برای تغییراتی است که مطرح شده است.

رئیس‌جمهور چهار گزینه را برای تصدی وزارت اطلاعات بررسی کرده است

وی همچنین درباره گزینه‌های پیشنهادی برای تصدی وزارت اطلاعات، گفت: چهار گزینه توسط رئیس‌جمهور بررسی شده‌اند که نهایتاً باید یک گزینه به مجلس معرفی شود.