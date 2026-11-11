به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، مریم بغدادی مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان جوان پردازش پارس سیستم آینده، با اشاره به اهمیت تجهیزات ارتباطی در محیط‌های صنعتی اظهار کرد: تلفن‌های مورد استفاده در کارخانه‌ها، سایت‌های صنعتی و محیط‌های عملیاتی، تنها ابزارهایی برای برقراری ارتباط معمولی نیستند، بلکه باید بتوانند در شرایطی مانند وجود گردوغبار، رطوبت، تغییرات شدید دمایی، ضربه و سروصدای بالا، عملکرد پایدار و قابل اتکایی داشته باشند.

وی افزود: این شرکت با طراحی و تولید انواع تلفن‌های صنعتی تحت شبکه و آنالوگ، امکان انتخاب راهکار ارتباطی متناسب با زیرساخت موجود و نیاز هر پروژه را فراهم کرده است. این محصولات می‌توانند در صنایع، کارخانه‌ها، مراکز نگهبانی، نقاط اضطراری و سایر محیط‌هایی که به ارتباط سریع و پایدار نیاز دارند، مورد استفاده قرار گیرند.

بغدادی با تشریح ویژگی‌های تلفن‌های صنعتی تحت شبکه گفت: این محصولات بر بستر پروتکل اینترنت فعالیت می‌کنند و انتقال صوت در آن‌ها به‌صورت دیجیتال و از طریق شبکه محلی یا اینترنت انجام می‌شود. پشتیبانی از پروتکل استاندارد SIP، امکان سازگاری با مراکز تلفن VoIP و IP-PBX و قابلیت یکپارچه‌سازی با سامانه‌های ارتباطی از جمله ویژگی‌های این دسته از محصولات است.

مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان جوان پردازش پارس سیستم آینده ادامه داد: امکان تأمین برق از طریق کابل شبکه یا PoE نیز یکی دیگر از قابلیت‌های محصولات تحت شبکه است که می‌تواند نیاز به کابل‌کشی مستقل برق را کاهش داده و فرآیند نصب تجهیزات را ساده‌تر کند.

وی مدیریت متمرکز از طریق نرم‌افزار، امکان زون‌بندی صوتی و قابلیت یکپارچه‌سازی با سامانه‌های پیجینگ را از دیگر مزیت‌های تلفن‌های صنعتی تحت شبکه عنوان کرد و گفت: این قابلیت‌ها به‌ویژه در پروژه‌های بزرگ صنعتی و سازمان‌هایی که دارای زیرساخت شبکه هستند، می‌تواند مدیریت ارتباطات را تسهیل کند.

طراحی تلفن صنعتی برای شرایط سخت عملیاتی

بغدادی با اشاره به مشخصات برخی از محصولات تحت شبکه این شرکت اظهار کرد: تلفن‌های صنعتی تولیدشده با پشتیبانی از دو اکانت SIP، بدنه مقاوم و استاندارد حفاظتی IP۶۵ طراحی شده‌اند و توانایی فعالیت در بازه دمایی منفی ۳۰ تا ۶۵ درجه سانتی‌گراد را دارند.

وی افزود: در محیط‌های صنعتی و پرسروصدا، امکان اتصال بوق و چراغ هشدار تماس نیز برای این محصولات پیش‌بینی شده است تا اطلاع‌رسانی تماس‌های ورودی با سهولت بیش‌تری انجام شود.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان همچنین به طراحی انواع اینترکام‌های تماس سریع اشاره کرد و گفت: این محصولات در مدل‌های تک‌دکمه، دودکمه، سه‌دکمه، شش‌دکمه و سایر مدل‌های مورد نیاز طراحی و تولید می‌شوند و نسخه‌های تحت شبکه آن‌ها با قابلیت استفاده از PoE یا برق ۲۲۰ ولت برای کاربرد در نقاط اضطراری، مراکز نگهبانی و محیط‌های صنعتی قابل استفاده هستند.

به گفته وی، یکی از قابلیت‌های این محصولات، امکان استفاده از عملکرد Walkie-Talkie است؛ به این معنا که با نگه داشتن دکمه، ارتباط برقرار شده و با رها کردن آن، تماس پایان می‌یابد. همچنین برای اطلاع از وضعیت برقراری تماس، نشانگر LED روی پنل اینترکام‌ها تعبیه شده است.

بغدادی ادامه داد: این شرکت همچنین اینترکام‌های رومیزی مجهز به کیپد، میکروفن و دکمه تماس سریع و نیز اینترکام‌های هات‌لاین تحت شبکه را طراحی کرده است. در مدل هات‌لاین، با برداشتن گوشی، تماس با مقصد از پیش تعیین‌شده برقرار می‌شود و شماره مقصد نیز از طریق بخش تنظیمات دستگاه قابل تعریف است.

وی افزود: امکان اتصال بلندگو و چراغ هشدار نیز برای برخی از این محصولات فراهم شده و تمامی تجهیزات تحت شبکه قابلیت یکپارچه‌سازی با پنل‌های پیجینگ و مراکز تلفن VoIP تولیدشده در شرکت جوان پردازش را دارند. همچنین، امکان اتصال دوربین و استفاده از قابلیت تماس تصویری نیز متناسب با نیاز پروژه قابل ارائه است.

راهکارهای آنالوگ برای زیرساخت‌های موجود

مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان جوان پردازش پارس سیستم آینده در ادامه با اشاره به تولید تلفن‌های صنعتی آنالوگ گفت: این تجهیزات بر پایه خطوط تلفن سنتی و از طریق رابط RJ۱۱ فعالیت می‌کنند و برای مجموعه‌هایی که همچنان از زیرساخت‌های آنالوگ استفاده می‌کنند یا به دنبال ایجاد مسیرهای ارتباطی مستقل از شبکه هستند، گزینه‌ای کاربردی به‌شمار می‌روند.

بغدادی افزود: نصب و راه‌اندازی تلفن‌های صنعتی آنالوگ، در مقایسه با سامانه‌های تحت شبکه، معمولاً به تجهیزات شبکه و پیکربندی IP نیاز ندارد و می‌تواند در پروژه‌هایی که زیرساخت تلفن سنتی در آن‌ها موجود است، با سرعت بیش‌تری مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به قابلیت‌های محصولات آنالوگ این شرکت گفت: این محصولات با ورودی RJ۱۱ و در برخی مدل‌ها همراه با امکان استفاده از برق ۲۲۰ ولت عرضه می‌شوند و قابلیت انتخاب بدنه استیل یا آهنی، نصب روکار یا توکار و استفاده از نسخه‌های مقاوم در برابر آب نیز متناسب با شرایط پروژه وجود دارد.

اینترکام‌های هات‌لاین و تماس سریع آنالوگ

بغدادی یکی از محصولات این بخش را اینترکام هات‌لاین آنالوگ معرفی کرد و افزود: در این مدل، با برداشتن گوشی، تماس با مقصد تعیین‌شده برقرار می‌شود و شماره مقصد می‌تواند از طریق گیت‌وی‌های FXS برنامه‌ریزی شود.

وی همچنین به اینترکام‌های تماس سریع چندخط آنالوگ اشاره کرد و گفت: در این محصولات، به تعداد دکمه‌های تماس سریع، خروجی‌های آنالوگ RJ۱۱ در نظر گرفته می‌شود و هر دکمه می‌تواند برای برقراری تماس با یک خط مشخص مورد استفاده قرار گیرد. به‌عنوان نمونه، مدل‌های سه‌دکمه می‌توانند امکان اتصال به سه خط آنالوگ را فراهم کنند.

مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان جوان پردازش پارس سیستم آینده ادامه داد: در اینترکام‌های تماس سریع تک‌خط آنالوگ، یک خروجی RJ۱۱ در نظر گرفته شده وبرنامه‌ریزی شماره‌ها برای دکمه‌های تماس سریع از طریق یک کیپد خارجی انجام می‌شود. پس از انجام تنظیمات، دستگاه بدون نیاز به حضور دائمی کیپد قابل استفاده است و امکان تعریف تا ۱۰ دکمه تماس سریع وجود دارد.

وی از دیگر محصولات این شرکت به تلفن صنعتی آنالوگ مجهز به دکمه‌های برنامه‌ریزی، گوشی و کیپد اشاره کرد و گفت: این مدل دارای یک خروجی خط آنالوگ RJ۱۱ است و امکان تعریف تماس سریع برای دکمه‌های F۱ تا F۴ و همچنین یک دکمه دیگر از طریق کیپد فراهم شده است. کاربران علاوه بر استفاده از دکمه‌های تماس سریع، می‌توانند از طریق شماره‌گیر کیپد نیز شماره مورد نظر خود را وارد و تماس برقرار کنند.

بغدادی افزود: مدل دیگری از تلفن صنعتی آنالوگ نیز با گوشی و کیپد طراحی شده است که امکان شماره‌گیری و برقراری تماس از طریق صفحه‌کلید را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به قابلیت‌های جانبی این محصولات اظهار کرد: در صورت وجود زیرساخت برق مورد نیاز، امکان افزودن بوق و چراغ هشدار و همچنین تجهیزات مرتبط با وضعیت گوشی تلفن به انواع تلفن‌های آنالوگ نیز وجود دارد.

انتخاب فناوری متناسب با مقیاس پروژه

مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان جوان پردازش پارس سیستم آینده درباره تفاوت‌های دو فناوری آنالوگ و تحت شبکه گفت: انتخاب میان این دو راهکار باید با توجه به زیرساخت ارتباطی موجود، مقیاس پروژه، میزان توسعه‌پذیری مورد نیاز و نحوه مدیریت ارتباطات انجام شود.

وی توضیح داد: تلفن‌های تحت شبکه از بستر LAN یا اینترنت استفاده می‌کنند و از قابلیت‌هایی مانند مدیریت متمرکز نرم‌افزاری، توسعه‌پذیری بالا، زون‌بندی و یکپارچگی گسترده با سامانه‌های VoIP و پیجینگ برخوردارند. البته راه‌اندازی این تجهیزات نیازمند زیرساخت شبکه و پیکربندی مناسب است و در برخی پروژه‌ها هزینه تجهیزات فعال شبکه می‌تواند هزینه اولیه را افزایش دهد.

بغدادی ادامه داد: در مقابل، تلفن‌های آنالوگ از خطوط RJ۱۱ استفاده می‌کنند و به دلیل سادگی نصب و عدم وابستگی مستقیم به زیرساخت شبکه، می‌توانند برای پروژه‌های کوچک‌تر، مجموعه‌های دارای زیرساخت سنتی و مسیرهای ارتباطی مستقل از شبکه، گزینه‌ای عملی باشند.

وی افزود: در عین حال، محصولات آنالوگ در مقایسه با تجهیزات تحت شبکه، از ظرفیت محدودتری برای مدیریت متمرکز، توسعه گسترده، زون‌بندی نرم‌افزاری و یکپارچگی با سامانه‌های نوین VoIP و پیجینگ برخوردارند.

بغدادی در پایان تأکید کرد: توسعه هر دو فناوری در داخل کشور، امکان انتخاب راهکار متناسب با نیازهای متنوع صنایع را فراهم کرده است. در پروژه‌های بزرگ صنعتی و مجموعه‌هایی که به دنبال ایجاد یک سامانه یکپارچه ارتباطی، پیجینگ و VoIP هستند، راهکارهای تحت شبکه می‌تواند انتخاب مناسب‌تری باشد؛ در مقابل، در پروژه‌هایی با نیازهای ساده‌تر یا زیرساخت‌های سنتی، استفاده از تلفن‌های صنعتی آنالوگ می‌تواند راهکاری کاربردی و اقتصادی باشد.

وی خاطرنشان کرد: شرکت دانش‌بنیان جوان پردازش پارس سیستم آینده، علاوه بر طراحی و تولید این محصولات، امکان سفارشی‌سازی تجهیزات متناسب با شرایط محیطی و نیازهای فنی پروژه‌ها را نیز فراهم کرده است تا راهکارهای ارتباطی متناسب با شرایط عملیاتی صنایع مختلف ارائه شود.