به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رحمان پورمصطفوی، صبح چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، در تشریح جزئیات کشف ۱۰۰ کیلوگرم گوشت غیرمجاز و پلمب یک سردخانه در شهرقدس اظهار کرد: در جریان اجرای طرح نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی و رستوران‌ها، مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی با همراهی کارشناسان اداره دامپزشکی، فعالیت هشت واحد صنفی را مورد بررسی قرار دادند.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌ها، ضمن ارزیابی وضعیت فعالیت واحدهای صنفی و ارائه تذکرات قانونی به متصدیان، یک واحد سردخانه به دلیل توزیع گوشت غیرمجاز شناسایی شد که در بازرسی از آن، ۱۰۰ کیلوگرم گوشت غیرمجاز کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرقدس با اشاره به دستگیری یک متهم در این رابطه تصریح کرد: متهم پس از دستگیری برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

پورمصطفوی خاطرنشان کرد: سردخانه متخلف با هماهنگی قضائی پلمب و گوشت‌های غیرمجاز کشف‌شده نیز امحاء شد.