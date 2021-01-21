دموکرات ها اکثریت مجلس سنای آمریکا را در اختیار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های آمریکایی از کسب اکثریت مجلس سنای این کشور توسط دموکرات ها خبر دادند.

بر اساس این گزارش، مجلس سنای آمریکا بامداد پنج شنبه به ریاست «کامالا هریس» معاون رئیس‌جمهور این کشور، تشکیل جلسه داد و طی آن سه عضو جدید و دموکرات این مجلس به عنوان سناتور در برابر هریس ادای سوگند کردند.

علیرغم مساوی بودن تعداد سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه در ۵۰ کرسی، اما رسانه‌های آمریکایی دموکرات‌ها را حائز اکثریت برتری و کنترل بر مجلس سنای ایالات متحده معرفی کردند.

در همین راستا، هریس طی سخنرانی در جایگاه رئیس سنا، از «چاک شومر» سناتور ارشد دموکرات، به عنوان «رهبر اکثریت» سنا یاد کرد. همچنین «میچ مک‌کانل» سناتور ارشد جمهوریخواه، به عنوان «رهبر اقلیت» سنا لقب گرفت.