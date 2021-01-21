میزبانی تماشاخانه ایرانشهر از ۱۲ نمایش در جشنواره تئاتر فجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل تماشاخانه ایرانشهر، همزمان با اعلام جدول نهایی نمایش‌های حاضر در سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر، این مجموعه تئاتری میزبان ۱۲ اثر نمایشی شد.

این آثار از روز شنبه ۱۱ بهمن تا روز یکشنبه ۱۹ بهمن‌ در ۲ سالن ناظر زاده کرمانی در ساعت ۱۷ و سمندریان در ساعت ۱۹ به شرح ذیل به صحنه می‌روند.

سالن سمندریان

نمایش «اسموکینگ روم» به کارگردانی سعید زارعی از تهران در روزهای شنبه و یکشنبه ۱۱ و ۱۲ بهمن‌ماه به مدت ۶۰ دقیقه

نمایش «نگاهم به دریاست تا کسی آب را نبرد» به کارگردانی حسن سبحانی از میناب در روز دوشنبه ۱۳ بهمن‌ماه به مدت ۶۰ دقیقه

نمایش «اتول سورون» به کارگردانی شهروز دل افکار از تهران در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۱۴ و ۱۵ بهمن به مدت ۱۰۰ دقیقه

نمایش «یک کاست لته روی c» به کارگردانی محمد اکبری از سبزوار در روز پنجشنبه ۱۶ بهمن به مدت ۷۵ دقیقه

نمایش «آژدهاک» به کارگردانی کیومرث مرادی از تهران در روز جمعه ۱۷ بهمن به مدت ۶۰ دقیقه

نمایش «هار یا مردی که به هنگام تولد هر دو دستش پر از خون بود» به کارگردانی افشین زمانی از تهران در روزهای شنبه و یکشنبه ۱۸ و ۱۹ بهمن به مدت ۹۰ دقیقه

سالن ناظر زاده کرمانی:

نمایش «خواهرم منم ایسمنه» به کارگردانی مشترک سعید یوسفی و علیرضا زارع از یزد در روز شنبه ۱۱ بهمن به مدت ۴۵ دقیقه

نمایش «کمدی زا» به کارگردانی کاوه مهدوی از شهریار در روزهای یکشنبه و دوشنبه ۱۲ و ۱۳ بهمن به مدت ۶۰ دقیقه

نمایش «آپ، آرت، مان» به کارگردانی امیر شاه علی از تهران در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه ۱۵ و ۱۶ بهمن به مدت ۷۵ دقیقه

نمایش «کاتالپسی» به کارگردانی وحید نفر از تهران در روز جمعه ۱۷ بهمن به مدت ۷۰ دقیقه

نمایش «تترا کرومات» به کارگردانی محمدجواد صرامی از خمینی‌شهر در روز شنبه ۱۸ بهمن به مدت ۶۰ دقیقه

نمایش «ته بلیط» به کارگردانی علیرضا حمیدین از تهران در روز یکشنبه ۱۹ بهمن به مدت ۱۲۰ دقیقه

سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر به دبیری حسین مسافر آستانه از ۱۱ بهمن لغات ۲۰ بهمن‌ در تهران برگزار می‌شود.