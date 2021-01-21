آزمون دستیاری فوق تخصصی پزشکی برگزار شد/ جزئیات مرحله شفاهی آزمون

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کتبی سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی به صورت الکترونیک و به طور همزمان در مرکز طبی کودکان، مرکز سنجش آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.

آزمون شفاهی سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی نیز در سه مرکز اعلام شده برای داوطلبان برگزار می شود.

مدت زمان آزمون شفاهی برای گروه امتحانی کودکان ۱۱۰ دقیقه، برای گروه امتحانی آلرژی و ایمونولوژی بالینی ۹۸ دقیقه، برای گروه امتحانی داخلی ۹۳ دقیقه، برای گروه امتحانی جراحی ۸۱ دقیقه، برای گروه امتحانی روانپزشکی کودک و نوجوان ۶۰ دقیقه، برای گروه امتحانی مراقبت های ویژه ۶۰ دقیقه است.