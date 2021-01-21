  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۱:۴۵

در سه مرکز؛

آزمون دستیاری فوق تخصصی پزشکی برگزار شد/ جزئیات مرحله شفاهی آزمون

آزمون دستیاری فوق تخصصی پزشکی برگزار شد/ جزئیات مرحله شفاهی آزمون

سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیاری فوق تخصصی با رقابت ۶۵۹ داوطلب امروز پنجشنبه ۲ بهمن ماه ۹۹ برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کتبی سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی به صورت الکترونیک و به طور همزمان در مرکز طبی کودکان، مرکز سنجش آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.

آزمون شفاهی سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی نیز در سه مرکز اعلام شده برای داوطلبان برگزار می شود.

مدت زمان آزمون شفاهی برای گروه امتحانی کودکان ۱۱۰ دقیقه، برای گروه امتحانی آلرژی و ایمونولوژی بالینی ۹۸ دقیقه، برای گروه امتحانی داخلی ۹۳ دقیقه، برای گروه امتحانی جراحی ۸۱ دقیقه، برای گروه امتحانی روانپزشکی کودک و نوجوان ۶۰ دقیقه، برای گروه امتحانی مراقبت های ویژه ۶۰ دقیقه است.

کد مطلب 5127315

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها