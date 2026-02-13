رفع بیش از ۲۷ هزار فقره اتفاق آب در مشهد

حسین اسماعیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم شرکت آبفای مشهد در حوزه خدمت رسانی به مردم، تعمیر و نگهداری تأسیسات آبرسانی در راستای ارائه خدمات مطلوب، بهنگام و مستمر است که تلاش همکاران جهت نیل به این مهم مثمر ثمر بوده و نتایج مورد انتظار حاصل شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد افزود: بر همین اساس طی ۹ ماهه سال جاری، به همت همکاران بهره بردار و رفع اتفاقات آب، بیش از ۲۷ هزار و ۳۸۹ مورد اتفاقات آب در خطوط انتقال، شبکه های توزیع و سایر تأسیسات آبرسانی در کمترین زمان ممکن رفع شده است.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ مورد اتفاق در روستاهای شهرستان مشهد رخ داده اظهار کرد: مشترکین گرامی می توانند در صورت مشاهده هرگونه حادثه و اتفاق در خطوط انتقال، شبکه توزیع و انشعابات آب، در هر ساعتی از شبانه روز با شماره ۱۲۲ تماس حاصل و شرح حادثه را گزارش دهند.