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۲۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۵۲

جاده چالوس یکطرفه شد

جاده چالوس یکطرفه شد

ساری- مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران-شمال برای تخلیه بار ترافیکی مسدود و این محور یکطرفه شده است.

علی صادقی سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به افزایش حجم تردد و به منظور روان‌سازی عبور و مرور، مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران–شمال مسدود شده و تردد خودروها تنها از مسیر شمال به جنوب امکان‌پذیر است.

وی افزود: هم‌اکنون ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور کندوان در برخی محدوده‌ها به‌ویژه حدفاصل سیاه‌بیشه تا پل زنگوله نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده است.

صادقی با اشاره به وضعیت سایر محورهای استان خاطرنشان کرد: در دیگر راه‌های مواصلاتی مازندران تردد به صورت عادی و روان در جریان است و مشکل خاصی گزارش نشده است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پیش از سفر از آخرین وضعیت جاده‌ها مطلع شوند و با صبر و حوصله رانندگی کنند.

کد مطلب 6747662

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