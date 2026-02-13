به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی خداوردی با اشاره به تلاشهای شبانهروزی همکارانش در راهدارخانههای تاراز و چری گفت: در راهداری بازفت با ۱۷ دستگاه ماشینآلات سنگین و سبک و ۲۳ نیروی عملیاتی، بیوقفه در حال خدماترسانی به مردم هستند.
خداوردی با اشاره به آمار عملیات زمستانی در محورهای مواصلاتی این حوزه افزود: در سامانه بارشی اخیر بیش از ۵۰۰۰ کیلومتر باند برفروبی و ۱۱۰۰ کیلومتر یخزدایی در گردنهها و محورهای کوهستانی انجام شده است. همچنین ۱۱۰ تن شن و نمک برای پیشگیری از یخزدگی و افزایش ایمنی تردد در سطح محورها پخش شده است.
سرپرست راهداری بازفت با قدردانی از صبوری رانندگان و همراهی مردم با راهداران گفت: در این مدت به ۱۶۰ دستگاه خودروی گرفتار در برف و کولاک امدادرسانی شده و ۱۹ مسافر که به دلیل خرابی خودرو در راه مانده بودند، در راهدارخانههای تاراز و چری اسکان اضطراری یافتند و خدمات رفاهی دریافت کردند.
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