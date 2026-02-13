  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۴۴

برف‌روبی ۵۰۰۰ کیلومتر از محورهای بازفت 

برف‌روبی ۵۰۰۰ کیلومتر از محورهای بازفت 

کوهرنگ- سرپرست راهداری بازفت گفت: در پی بارش‌های سنگین برف، نیروهای راهداری موفق به برف‌روبی ۵۰۰۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی حوزه استحفاظی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی خداوردی با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی همکارانش در راهدارخانه‌های تاراز و چری گفت: در راهداری بازفت با ۱۷ دستگاه ماشین‌آلات سنگین و سبک و ۲۳ نیروی عملیاتی، بی‌وقفه در حال خدمات‌رسانی به مردم هستند.

خداوردی با اشاره به آمار عملیات زمستانی در محورهای مواصلاتی این حوزه افزود: در سامانه بارشی اخیر بیش از ۵۰۰۰ کیلومتر باند برف‌روبی و ۱۱۰۰ کیلومتر یخ‌زدایی در گردنه‌ها و محورهای کوهستانی انجام شده است. همچنین ۱۱۰ تن شن و نمک برای پیشگیری از یخ‌زدگی و افزایش ایمنی تردد در سطح محورها پخش شده است.

سرپرست راهداری بازفت با قدردانی از صبوری رانندگان و همراهی مردم با راهداران گفت: در این مدت به ۱۶۰ دستگاه خودروی گرفتار در برف و کولاک امدادرسانی شده و ۱۹ مسافر که به دلیل خرابی خودرو در راه مانده بودند، در راهدارخانه‌های تاراز و چری اسکان اضطراری یافتند و خدمات رفاهی دریافت کردند.

کد مطلب 6747656

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها